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Трейлер фильма с участием вокалиста METALLICA



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Фронтмен METALLICA Джеймс Хэтфилд дебютирует в качестве драматического актёра в триллере «Красивый, плохой, злой», премьера которого состоится на кинофестивале Sundance 26 января. Фильм рассказывает об отношениях между печально известным серийным убийцей Тедом Банди, которого играет Зак Эфрон, и его давней подругой, в то время не знавшей о преступлениях, роль которой исполнила Лили Коллинз.

Хэтфилд играет офицера Боба Хейворда, ветерана дорожного патруля в Юте, который был первым сотрудником правоохранительных органов, арестовавшим Банди в 1975 году после того, как он остановил убийцу и обнаружил инструменты взломщика в его машине, но заподозрил, что дело обстоит серьёзнее. В то время как Хэтфилд играл самого себя в других фильмах и телевизионных постановках, это его первая драматическая роль, когда он играет другого персонажа.

Режиссёром фильма стал Джо Берлингер («Потерянный рай»). Хетфилд и Берлингер уже пересекались, когда последний снимал и продюсировал документальный фильм "Metallica: Some Kind Of Monster" вместе с покойным Брюсом Синофски. Берлингер также написал книгу о своём опыте работы с группой: "Metallica: This Monster Lives".

Трейлер к фильму доступен ниже.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


27 янв 2019, 20:07		Тут ещё и Малкович!


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