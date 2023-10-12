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*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 30
*Цветные винилы от METALLICA 30
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 22
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 14
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Metallica

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12 окт 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

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25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Видео полного выступления METALLICA



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Видео полного выступления METALLICA, состоявшегося в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:

"Whiplash"
"Creeping Death"
"For Whom The Bell Tolls"
"Enter Sandman"
"Lux Æterna"
"Too Far Gone"
"Fade To Black"
"Fuel"
"Orion"
"Nothing Else Matters"
"Sad But True"
"The Day That Never Comes"
"Hardwired"
"Seek & Destroy"
"One"
"Master Of Puppets"

METALLICA - Fan-Filmed Video Of Entire Power Trip Festival 2023 Show Streaming




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12 окт 2023
r
rock n roll
Было бы классно посмотреть на всех ветеранов!
12 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
rock n roll, ветеран - это, например, мой прадед, который воевал в финку, на Халхин Гол и выжил в мясорубке на Невском пятачке. Я не знаю, как правильно назвать в прошлом великую группу, ныне очень плохо выступающую и тем самым плюющую в лица тем, кто пришел на их концерт, но это явно не ветераны.

просмотров: 253

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