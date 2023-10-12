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Видео полного выступления METALLICA



Видео полного выступления METALLICA, состоявшегося в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:



"Whiplash"

"Creeping Death"

"For Whom The Bell Tolls"

"Enter Sandman"

"Lux Æterna"

"Too Far Gone"

"Fade To Black"

"Fuel"

"Orion"

"Nothing Else Matters"

"Sad But True"

"The Day That Never Comes"

"Hardwired"

"Seek & Destroy"

"One"

"Master Of Puppets"







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