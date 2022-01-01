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Новый виски от METALLICA



METALLICA объявили о пополнении в линейки виски — "Rye The Lightning". Он создан на основе натурального ржаного виски из Кентукки возрастом от пяти до восьми лет, отобранного вручную мастером-дистиллятором и блендером Blackened Робом Дитрихом. Затем виски разливают по бочкам из-под вина Madeira и карибского рома и выдерживают от двух до 14 недель в каждой. В результате двойной выдержки в бочках на выходе получаются ноты сушёного инжира, сена, соснового дерева, груши и ромового пирога на самом кончике языка, а во вкусе — клеверный мёд, мята, кукурузная лущина, сахарный тростник, грецкий орех и корицу.



Именно во время выдержки рома в бочках применяется запатентованный процесс звукового усиления Black Noise. По бочкам бьют низкогерцовыми частотами музыки METALLICA, и звуковые волны ощутимо сотрясают бочки, вызывая более тесное взаимодействие между виски и деревом, тем самым извлекая больше ароматов и оттенков.







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