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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 47
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
*Новое видео PRIMAL FEAR 14
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Metallica

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METALLICA готовит фильм о поклонниках



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METALLICA объявила о кастинге «суперфанатов» группы для возможного участия в готовящемся документальном фильме.

Создатели фильма ищут «ярких личностей, уникальных персонажей и неожиданные истории от фанатов METALLICA, которые считают METALLICA своей любимой группой, настоящих "пятых членов". Приветствуются и поощряются все истории и слои общества».

По имеющимся данным, документальный фильм будет снят METALLICA и Mercury Studios при поддержке Universal Music Group.

Mercury Studios — это производственная студия полного цикла, занимающаяся созданием, производством, продажей, распространением и инвестированием в сценарный, несценарный и живой контент. Независимая в редакционном отношении, Mercury Studios работает под эгидой Universal Music Group и представляет ведущий мировой каталог музыкального контента.






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