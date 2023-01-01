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METALLICA готовит фильм о поклонниках



METALLICA объявила о кастинге «суперфанатов» группы для возможного участия в готовящемся документальном фильме.



Создатели фильма ищут «ярких личностей, уникальных персонажей и неожиданные истории от фанатов METALLICA, которые считают METALLICA своей любимой группой, настоящих "пятых членов". Приветствуются и поощряются все истории и слои общества».



По имеющимся данным, документальный фильм будет снят METALLICA и Mercury Studios при поддержке Universal Music Group.



Mercury Studios — это производственная студия полного цикла, занимающаяся созданием, производством, продажей, распространением и инвестированием в сценарный, несценарный и живой контент. Независимая в редакционном отношении, Mercury Studios работает под эгидой Universal Music Group и представляет ведущий мировой каталог музыкального контента.











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