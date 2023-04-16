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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 72
*XXV — бабка ягодка опять! 63
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 40
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Новое видео OVERKILL 24
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



16 апр 2023 : 		 Конкурс оркестров от METALLICA

15 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

15 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчество, чувства, жизнь»

14 апр 2023 : 		 Новое видео METALLICA

14 апр 2023 : 		 Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания

13 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

12 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о купленном заводике

11 апр 2023 : 		 METALLICA в "Jimmy Kimmel Live!"

11 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро легче, чем медленно»

10 апр 2023 : 		 Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из всех, над которыми я работал в группе»

9 апр 2023 : 		 METALLICA направит $150,000 в помощь пострадавшим от ураганов

8 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие»

8 апр 2023 : 		 Музыканты TESTAMENT, CANNIBAL CORPSE, MUNICIPAL WASTE исполняют METALLICA

6 апр 2023 : 		 LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполнять вживую

5 апр 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

5 апр 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!»

4 апр 2023 : 		 Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом

3 апр 2023 : 		 Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый любимый из всех наших альбомов»

30 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

28 мар 2023 : 		 Басист METALLICA спел на песне из нового альбома

25 мар 2023 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты»

17 мар 2023 : 		 METALLICA купила виниловый заводик

16 мар 2023 : 		 Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала испытание временем»

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

6 мар 2023 : 		 Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме
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|||| 16 апр 2023

Конкурс оркестров от METALLICA



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METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«Обращаемся ко всем маршевым оркестрам на уровне средней школы и колледжа! Добавьте песни Metallica в своё выступление этой осенью, и вы можете выиграть тысячи долларов на оборудование для вашей команды, приняв участие в первом в истории конкурсе маршевых оркестров Metallica.

В рамках национального конкурса маршевых оркестров США мы ищем самые яркие, уникальные и впечатляющие исполнения наших песен. Старшие школы и колледжи 1, 2 и 3 ступеней приглашаются к участию в пяти категориях, перечисленных ниже. Профессиональные судьи отберут пять финалистов, а мы определим победителей в каждой категории. Победители в номинации "Любимец фанатов" будут выбраны путем народного голосования.

— Колледж: Дивизион 1 — приз 75 000 долларов США
— Колледж: Дивизионы 2, 3 — $40 000 в качестве приза
— Средняя школа — $15 000 в качестве приза
— Любимец фанатов: Колледж (во всех дивизионах) — $10 000 в качестве приза
— Любимец фанатов: Средняя школа — $10,000 в качестве приза

Победители в каждой категории получат музыкальные инструменты и оборудование для своей школьной программы благодаря нашим спонсорам — TAMA, KHS America, Zildjian, D'Addario и Gator, в партнёрстве со Sweetwater и Hal Leonard.

Видеозаписи для участия в конкурсе маршевых оркестров Metallica должны быть представлены до 16 ноября 2023 года, а голосование начнётся 17 ноября 2023 года. Победители будут определены 1 декабря 2023 года. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно здесь.

Время не стоит на месте!»

METALLICA Launch




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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16 апр 2023
rassol
Добрый дядька Джим.
16 апр 2023
V
VAMPCUT
Идея крута)
16 апр 2023
n
nabastak_
Интересно, эту кто-то возьмет ?)
Неплохой там был марш.

YOU SWING YOUR RATTLE DOWN
CALL TO ARMS, THE TRUMPETS SOUND
HAND PUPPETS STORM THE BEACH
FIRE TRUCKS TRAPPED OUT OF REACH
ALL CLOWNS REINFORCE THE REAR
SLINGSHOTS FIRE INTO THE AIR
STUFFED BEARS HOLD THE HILL TILL DEATH
CROSSFIRE FROM THE MARIONETTES
TOY HORSES START THE CHARGE
ROBOT CHESSMEN STANDING GUARD
WE SHALL NEVER SURRENDER !

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