16 апр 2023



Конкурс оркестров от METALLICA



METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Обращаемся ко всем маршевым оркестрам на уровне средней школы и колледжа! Добавьте песни Metallica в своё выступление этой осенью, и вы можете выиграть тысячи долларов на оборудование для вашей команды, приняв участие в первом в истории конкурсе маршевых оркестров Metallica.



В рамках национального конкурса маршевых оркестров США мы ищем самые яркие, уникальные и впечатляющие исполнения наших песен. Старшие школы и колледжи 1, 2 и 3 ступеней приглашаются к участию в пяти категориях, перечисленных ниже. Профессиональные судьи отберут пять финалистов, а мы определим победителей в каждой категории. Победители в номинации "Любимец фанатов" будут выбраны путем народного голосования.



— Колледж: Дивизион 1 — приз 75 000 долларов США

— Колледж: Дивизионы 2, 3 — $40 000 в качестве приза

— Средняя школа — $15 000 в качестве приза

— Любимец фанатов: Колледж (во всех дивизионах) — $10 000 в качестве приза

— Любимец фанатов: Средняя школа — $10,000 в качестве приза



Победители в каждой категории получат музыкальные инструменты и оборудование для своей школьной программы благодаря нашим спонсорам — TAMA, KHS America, Zildjian, D'Addario и Gator, в партнёрстве со Sweetwater и Hal Leonard.



Видеозаписи для участия в конкурсе маршевых оркестров Metallica должны быть представлены до 16 ноября 2023 года, а голосование начнётся 17 ноября 2023 года. Победители будут определены 1 декабря 2023 года. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно здесь.



Время не стоит на месте!»







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