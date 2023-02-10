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Metallica

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|||| 10 фев 2023

Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA



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Гитарист John Christ (урождённый John Knoll), покинувший DANZIG в июле 1995 года после четырёх альбомов и одного ЕР, рассказал об этом в новом интервью журналу Guitar World. В частности, он ответил на вопрос, что привело его к решению уйти из DANZIG:

«Группа — Eerie Von, Chuck Biscuits и я — вела переговоры о контракте, и мы были в ужасном положении. На самом деле никаких переговоров не было. Glenn [Danzig] хотел получить всё и постепенно выдавливал нас. У него была полная поддержка со стороны лейбла и менеджмента. Нас никто не поддерживал. Glenn мог позволить себе тратить деньги, пока мы не признаем своё поражение. Роялти, публикация, авансы — всё. Он подписал свой собственный контракт без нашего ведома. Добро пожаловать в индустрию развлечений».

На вопрос о том, был ли у него какой-либо план, когда он уходил из DANZIG, John ответил:

«Я очень хотел присоединиться к METALLICA. Я так сильно хотел занять место Kirk'a Hammett'a, что ощущал его вкус. Забавно, но спустя годы, когда я протрезвел, я иногда думал о том, как я уделаю Kirk'a и получу его работу. [Смеётся]. А ещё я хотел бы оказаться в группе Ozzy. Но в итоге я создал группу JUICE 13 с парнями, которые могли буквально уговорить монашку выпрыгнуть из трусиков, но из этого ничего не вышло. Я сразу же перешёл к записи сольного альбома, но в то время у меня были очень интенсивные физические отношения с женщиной, с которой я познакомился в спортзале, что вызывало зависимость, и это затуманило мне мозги».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 фев 2023
gravitgroove
Звучит как Manthas из Venom, вторяк
10 фев 2023
Hellg
Просто невъебенная история! А Гленн просто мудак

просмотров: 349

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