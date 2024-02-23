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*SLAYER вернулись! 71
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 24
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 23
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Metallica

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Новые ролики от METALLICA и BLACKENED



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METALLICA и BLACKENED запустили серию обсуждений "The Blending Sessions" — новые эпизоды доступны ниже.




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23 фев 2024
M
Mt. Erebus
я бы посмотрел ролики metallica и blacked.com
23 фев 2024
rassol
Mt. Erebus, как их всех ебёт в жопы толпа здоровенных негрил?)))))

просмотров: 208

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