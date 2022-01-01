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*Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах 45
*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Metallica

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1 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Член семьи METALLICA поймал COVID

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28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2022 : 		 Барабанщик METALLICA получил награду

13 июн 2022 : 		 JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал»

12 июн 2022 : 		 Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А мы предупреждали!»

10 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления THE WEDDING BAND

31 май 2022 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

31 май 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Классно вернуться к концертам!»

30 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 май 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Firenze Rocks 2022, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
Creeping Death
Enter Sandman
Harvester of Sorrow
Trapped Under Ice
No Leaf Clover
Sad but True
Dirty Window
Nothing Else Matters
For Whom the Bell Tolls
Moth Into Flame
Fade to Black
Seek & Destroy

Encore:
Damage, Inc.
One
Master of Puppets




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