Новая линейка виски METALLICA



Blackened American Whiskey представили новую линейку "Masters Of Whiskey Series" с первым релизом — "Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey" с выдерживанием в бочках из-под мадеры. Этот виски является результатом сотрудничества двух самых инновационных дистилляторов современности — Роба Дитриха из Blackened и Дрю Кулсвина из Willett Distillery.



"Blackened" родился в результате мастерского сотрудничества легендарного мастера-дистиллятора Дэйва Пикерелла и METALLICA. Именно этот принцип сотрудничества лежит в основе серии "Masters Of Whiskey Series" — слияние увлечённых мастеров, которые объединяют свои таланты и навыки для создания уникального продукта. Эта серия объединит сильные стороны Дитриха и известных производителей виски, чтобы по-новому представить ремесленный виски и создать более сложные формы.



"Blackened X Willett Kentucky Straight Rye Whiskey", выдержанный в бочках из-под мадеры, создаётся на основе рецептов виски с низким и высоким содержанием ржи, которые были вручную отобраны Дитрихом и Кулсвином из коллекции Willett Family Estate Reserve Selection. Они пробовали и экспериментировали с различными сортами виски, прежде чем остановились на рецептах, которые создали идеальный вкусовой профиль. Выдержанный в среднем 6,5 лет в бочках из белого американского дуба, сложный вкус виски идеально сбалансирован, придавая аромату оттенки сладкого ревеня, коричневого сахара, кукурузной шелухи, сигарной коробки и ванили. Первый глоток раскрепощает нёбо нотами маслянистой карамели, землистой мяты и свежескошенного сена, достигая превосходного финиша с ванилью, маслом с корицей и тёмным грецким орехом.



После того как ржаные виски соединяются вместе, они выдерживаются в бочках из-под мадеры до 14 недель. Мадера — это креплёное вино, производимое на португальских островах Мадейра, которое приобретает свой уникальный вкус в результате многократного нагревания вина. Бочки придают тонкие ноты тёмных фруктов, оттенки мёда и слегка сладковатые ароматы карамели и корицы, которые прекрасно сочетаются с пряными нотами ржи. Виски разливается в бутылки с бочковой крепостью.



Во время выдержки виски подвергается запатентованному процессу звукового усиления Black Noise, в ходе которого бочки с виски обрабатываются низкогерцовыми частотами музыки METALLICA. Звуковые волны заметно встряхивают бочки, вызывая более тесное взаимодействие между виски и древесиной, тем самым извлекая больше ароматов и цветов.



Плейлист:



* For Whom The Bell Tolls

* Master Of Puppets

* King Nothing

* Welcome Home (Sanitarium)

* Dyers Eve (Remastered)

* Broken, Beat & Scarred

* The Thing That Should Not Be

* Atlas, Rise!

* Of Wolf And Man

* One (Remastered)

* Enter Sandman







