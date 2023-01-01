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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося пятого ноября The Dome at America's Center, St. Louis, MO, USA , доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by "St. Louis Freeze" Kirk & Rob doodle)
Welcome Home (Sanitarium)
You Must Burn!
The Call of Ktulu
No Leaf Clover
Wherever I May Roam
Moth Into Flame
Blackened (followed by "The Outlaw Torn" jam)
Whiskey in the Jar ([traditional] cover)
One
Enter Sandman




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