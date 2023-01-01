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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, состоявшегося пятого ноября The Dome at America's Center, St. Louis, MO, USA , доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by "St. Louis Freeze" Kirk & Rob doodle)

Welcome Home (Sanitarium)

You Must Burn!

The Call of Ktulu

No Leaf Clover

Wherever I May Roam

Moth Into Flame

Blackened (followed by "The Outlaw Torn" jam)

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

One

Enter Sandman 72 SeasonsIf Darkness Had a Son (followed by "St. Louis Freeze" Kirk & Rob doodle)Welcome Home (Sanitarium)You Must Burn!The Call of KtuluNo Leaf CloverWherever I May RoamMoth Into FlameBlackened (followed by "The Outlaw Torn" jam)Whiskey in the Jar ([traditional] cover)OneEnter Sandman http://www.metallica.com







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