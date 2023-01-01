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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 августа на SoFi Stadium, Los Angeles, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Fade to Black (Preceded by “Rose Avenue” Kirk & Rob doodle)

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters (Preceded by Kirk doodle)

Sad but True

The Day That Never Comes

Hardwired

Fuel (Preceded by James doodle)

Seek & Destroy

Master of Puppets (Preceded by Kirk doodle)Sad but TrueThe Day That Never ComesHardwiredFuel (Preceded by James doodle)Seek & DestroyMaster of Puppets http://www.metallica.com







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