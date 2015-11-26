сегодня



Фигурки METALLICA выйдут в начале года



KnuckleBonz, создатели фигурок в серии Rock Iconz, объявили о сотрудничестве с METALLICA — в начале следующего года будет выпущен набор эпохи "Hardwired…To Self-Destruct". Тираж составит три тысячи экземпляров. Стоимость набора — 149 долларов.











+2 -1



( 1 ) просмотров: 460

