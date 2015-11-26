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Metallica

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8 сен 2020 : 		 Фигурки METALLICA выйдут в начале года

7 сен 2020 : 		 Барабанщик METALLICA пояснил за свои слова про Трампа

5 сен 2020 : 		 METALLICA записала концерт в начале августа

4 сен 2020 : 		 METALLICA стали первой группой, чьи песни занимали первое место в Rock Songs за четыре десятилетия

3 сен 2020 : 		 Басист METALLICA: «Может, и повторим концерт-другой»

2 сен 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Я написал тонну материала»

1 сен 2020 : 		 У гитариста METALLICA есть 600!

31 авг 2020 : 		 В честь вокалиста METALLICA назвали змею

30 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA сказал, что AC/DC с участием Бона Скотта «Определили характер рок-н-ролла»

28 авг 2020 : 		 Аквамен получил копию нового релиза METALLICA

26 авг 2020 : 		 Басист METALLICA: «Мы не предполагали, что James отправится лечиться»

20 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

19 авг 2020 : 		 Музыканты DEATH ANGEL, WARBRINGER и HOLY GRAIL исполняют METALLICA

18 авг 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 авг 2020 : 		 Фронтмен METALLICA — о Lady Gaga: «Я уважаю её как артистку»

14 авг 2020 : 		 METALLICA и WOLVERINE выпускают обувь

12 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

11 авг 2020 : 		 METALLICA выступит летом этого года

10 авг 2020 : 		 Видео с выступления METALLICA

8 авг 2020 : 		 Видео с репетиции METALLICA

6 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA на карантине смотрел фильмы с семьёй

6 авг 2020 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

4 авг 2020 : 		 Бывший гитарист OVERKILL — о сходстве с фронтменом METALLICA

4 авг 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Каверы — в нашей ДНК!»

1 авг 2020 : 		 Какая песня лучше представляет METALLICA? Отвечает Lars
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|||| сегодня

Фигурки METALLICA выйдут в начале года



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KnuckleBonz, создатели фигурок в серии Rock Iconz, объявили о сотрудничестве с METALLICA — в начале следующего года будет выпущен набор эпохи "Hardwired…To Self-Destruct". Тираж составит три тысячи экземпляров. Стоимость набора — 149 долларов.

METALLICA Collectible Figures From KnuckleBonz Coming In Early 2021




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


8 сен 2020, 05:38		11 штук. Нормалды так.


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