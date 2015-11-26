15 апр 2019



Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома



Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал австралийскому журналу Mixdown в новом интервью, что тур группы, получивший название "WorldWired", продлится до ноября 2019 года, после чего может настать пора вернуться в студию.



Поклонники вынуждены были ждать пять лет альбом "Death Magnetic" 2008 года и восемь лет — "Hardwired... To Self-Destruct" 2016 года, но гитарист сказал, что ожидание следующего диска не должно занять так много времени:



«Когда мне было 13—14 лет, группы выпускали альбомы каждый год. Серьёзно — KISS выпускали альбом каждые восемь месяцев. Никто не делал восьмилетних перерывов между альбомами. Никому из нас не очень нравится тот факт, что [ждать пришлось] так много, потому что это слишком долго. Мы надеемся избежать подобного на этот раз.



После выпуска "Hardwired" прошло три года. Может быть, мы сможем как следует сосредоточиться и отправиться в студию чуть раньше. У меня есть тонна материала. У меня сверхкомпенсация, поэтому я готов отправиться в студию в любой момент».



Басист METALLICA Robert Trujillo также недавно поведал, что следующий студийный альбом группы появится «намного раньше, чем предыдущие два»:



«На этот раз, я думаю, мы сможем взяться за него намного быстрее, запрыгнуть в студию и начать работать. Мы все поклялись, что это будет как можно раньше. Но как скоро? Я не знаю. Мы гастролировали без перерыва. Прошло уже более двух лет. В какой-то момент, конечно, нам нужно сделать небольшой перерыв. Это будет нам полезно, так как мы старались изо всех сил».



Несколько лет назад Hammett пожаловался, что потерял свой телефон с сотнями идей для нового альбома, и ему пришлось начинать с нуля. В 2016 году фронтмен METALLICA James Hetfield рассказал, что Hammett не был вовлечён в процесс сочинения материала для альбома "Hardwired... To Self-Destruct".















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