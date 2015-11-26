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Metallica

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|||| 15 апр 2019

Гитарист METALLICA заявил, что у него есть «тонна материала» для следующего альбома



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Гитарист METALLICA Kirk Hammett рассказал австралийскому журналу Mixdown в новом интервью, что тур группы, получивший название "WorldWired", продлится до ноября 2019 года, после чего может настать пора вернуться в студию.

Поклонники вынуждены были ждать пять лет альбом "Death Magnetic" 2008 года и восемь лет — "Hardwired... To Self-Destruct" 2016 года, но гитарист сказал, что ожидание следующего диска не должно занять так много времени:

«Когда мне было 13—14 лет, группы выпускали альбомы каждый год. Серьёзно — KISS выпускали альбом каждые восемь месяцев. Никто не делал восьмилетних перерывов между альбомами. Никому из нас не очень нравится тот факт, что [ждать пришлось] так много, потому что это слишком долго. Мы надеемся избежать подобного на этот раз.

После выпуска "Hardwired" прошло три года. Может быть, мы сможем как следует сосредоточиться и отправиться в студию чуть раньше. У меня есть тонна материала. У меня сверхкомпенсация, поэтому я готов отправиться в студию в любой момент».

Басист METALLICA Robert Trujillo также недавно поведал, что следующий студийный альбом группы появится «намного раньше, чем предыдущие два»:

«На этот раз, я думаю, мы сможем взяться за него намного быстрее, запрыгнуть в студию и начать работать. Мы все поклялись, что это будет как можно раньше. Но как скоро? Я не знаю. Мы гастролировали без перерыва. Прошло уже более двух лет. В какой-то момент, конечно, нам нужно сделать небольшой перерыв. Это будет нам полезно, так как мы старались изо всех сил».

Несколько лет назад Hammett пожаловался, что потерял свой телефон с сотнями идей для нового альбома, и ему пришлось начинать с нуля. В 2016 году фронтмен METALLICA James Hetfield рассказал, что Hammett не был вовлечён в процесс сочинения материала для альбома "Hardwired... To Self-Destruct".



KIRK HAMMETT:




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КомментарииСкрыть/показать 14 )

StygianSaviour


15 апр 2019, 18:33		Главное мобильный телефон из дома не выносить.

BlackHat


15 апр 2019, 19:02		А потом опять в сартире мобильник утопит

rassol


15 апр 2019, 19:32		И всё записано на айфоне?

The Dark Moon


15 апр 2019, 19:45		Неужели нашли пропавший Айфон?

freeze2


15 апр 2019, 20:21		А можно нинада?

R0ck_N_R0lla


15 апр 2019, 20:33		минууууточку. если мистер Вах-Вах не принимал участия в написании Хардвареда, то для кого же он записывал риффы на айфончик? скандалы, интриги, расследования

Nepalcev


15 апр 2019, 21:10		freeze2, говно-вопрос, всего делов, мобилку-то отжать.)))

Petrovich Sexyy


15 апр 2019, 21:13		Только давеча подумал, что подозрительно нет завтраков про новый альбом.

hansi_hrb


15 апр 2019, 22:15		если его не допустили к прошлому, то вполне возможно что эту тонну он тоже может смело терять, она похоже нахер никому из остальных не нужна.

father


15 апр 2019, 23:17		Да и без него нормально справились:)
Послушать бы сольники от Хэммета и от Хэтфилда, вот что действительно было бы интересно.

StygianSaviour


15 апр 2019, 23:23		Ага. Представляю сольник Хэммета. Квау-квау-квау-квау. И так 40 минут.

Petrovich Sexyy


15 апр 2019, 23:55		Про сольник Хэммета да. Впервые слышу такое желание.

Aerosmith


16 апр 2019, 02:18		А сольник Хэтфилда разве не Металлика?

kircore


16 апр 2019, 03:40		Насчёт нового альбома Металлики: убеждён, это будет адовая смесь кантри (влияние Хэтфилда), кислого хэви (влияние Ульриха) и педерастического индастриал-рока, по типу Орбитал (идеи Хамметта). Трухильо будет обозначен как соавтор, чтобы не пыхтел.


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