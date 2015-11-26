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Metallica

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Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD



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Участники METALLICA Robert Trujillo и Kirk Hammett в честь дня рождения гитариста PINK FLOYD David'а Gilmour'а исполнили песню "Run Like Hell" во время выступления, состоявшегося 6 марта в Sprint Center (Канзас-Сити).

6 марта David'у Gilmour'у исполнилось 72 года. Он стал участником PINK FLOYD в 1968 году. В 2009 году David получил звание почётного доктора искусств кембриджского университета Anglia Ruskin за достижения в области музыки.

METALLICA Celebrates DAVID GILMOUR With Cover Of PINK FLOYD's





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