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Участники METALLICA поздравили гитариста PINK FLOYD



Участники METALLICA Robert Trujillo и Kirk Hammett в честь дня рождения гитариста PINK FLOYD David'а Gilmour'а исполнили песню "Run Like Hell" во время выступления, состоявшегося 6 марта в Sprint Center (Канзас-Сити).



6 марта David'у Gilmour'у исполнилось 72 года. Он стал участником PINK FLOYD в 1968 году. В 2009 году David получил звание почётного доктора искусств кембриджского университета Anglia Ruskin за достижения в области музыки.













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