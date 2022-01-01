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METALLICA проиграла иск к страховщикам



Как сообщает Billboard, судья из Калифорнии постановил, что Lloyd's Of London не несёт ответственности за финансовые потери METALLICA, понесённые в связи с тем, что легендарная хэви-металлическая группа была вынуждена перенести шесть концертов в 2020 году из-за пандемии.



Иск был подан в связи с отменой тура METALLICA по Южной Америке в апреле 2020 года, состоявшего из шести концертов. Всего за несколько недель до запланированного начала тура во всех частях мира были введены ограничения на поездки, связанные с COVID-19, что не оставило METALLICA другого выбора, кроме как отложить концерты.



Согласно жалобе METALLICA, которая была подана в июне 2020 года в Высший суд Лос-Анджелеса, стандартный полис группы «страхование отмены, отказа и неявки», заключённый с Lloyd's Of London, был отклонён страховщиком, который сослался на исключение из полиса инфекционных заболеваний. В иске этот шаг был назван «необоснованно ограничивающей интерпретацией полиса» и было заявлено о нарушении договора. METALLICA утверждала, что Lloyd's "не может окончательно утверждать, что пандемия является непосредственной причиной отмены концертов, поскольку существуют другие адекватно заявленные причины, которые покрываются полисом».



В жалобе утверждалось, что «ограничения на поездки, обязанность смягчить ущерб, необходимость "сгладить кривую" и приказ оставаться дома стали причиной отмены шоу».



В решении от 30 ноября, полученном Billboard, судья Высшего суда Лос-Анджелеса Холли Дж. Фуджи не согласилась с аргументами METALLICA, указав:



«Ограничения на поездки, вызвавшие отмену концертов, были прямым ответом на разрастающуюся пандемию COVID-19. Свидетельства... демонстрируют, что пандемия COVID-19 послужила причиной ограничений на поездки в Южную Америку и на публичные собрания. Таким образом, пандемия COVID-19 была действительной непосредственной причиной отмены концертов».



Вскоре после того, как METALLICA подала иск, представитель Lloyd's пояснил в заявлении для прессы:



«Lloyd's не является страховой компанией, он контролирует и регулирует рынок независимых страховщиков. По этой причине мы не располагаем информацией о каком-либо конкретном полисе или иске и в любом случае не уполномочены комментировать вопросы, находящиеся в судебном процессе».



В своём иске METALLICA указала, что Lloyd's — это «рынок, на котором независимые страховые андеррайтеры объединяются в синдикаты для продажи страховок, в основном через брокеров, под зонтиком торговой марки Lloyd's».



METALLICA требовала возмещения неопределённого ущерба, а также декларации прав и обязанностей сторон.











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