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Metallica

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2 янв 2021 : 		 Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»

29 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Пройдёт не менее года, когда вернутся стадионные концерты»

29 дек 2020 : 		 METALLICA и PUCK HCKY представили новую продукцию

26 дек 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Когда я услышал "The Black Album" на радио, я был поражён звуком»

25 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине

24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"
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Барабанщик METALLICA: «Лучшая запись впереди!»



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в рамках недавнего разговора с Classic Rock пообещал лучшую пластинку от команды:

«Это будет самый тяжёлый и крутой альбом. Но шутки в сторону: если бы мы занимались этим и не считали, что лучшая пластинка всё ещё впереди, тогда зачем продолжать заниматься этим?

Нам в команде нравится сам творческий процесс, и мне трудно представить, что мы когда-нибудь прекратим записывать альбомы».

LARS ULRICH: METALLICA's Best Record Is 'Still Ahead Of Us'



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

гладиатор


2 янв 2021, 14:32		Прекрасно. Новый альбом в следующем году. Интересный будет год на новинки, уже заявлены Metallica и Megadeth.

Jack of Diamonds


2 янв 2021, 14:56		В каком следующем? года 3 подождать надо минимум

olly71


2 янв 2021, 15:55		2024-2025 где то так стоит ждать * самый лучший * альбом Металлики . Потому что пару лет уйдёт только на работу в студии с уже готовым материалом а готового ещё ничего нет .

Санчез


2 янв 2021, 16:27		гладиатор, в следующем, всмысле в 2022? а че там мегадэт, я че т опропустил?

Sw0Rn


2 янв 2021, 17:46		Рад оптимизму Ульриха, но сильно сомневаюсь, что альбом будет лучше любого из 83-91, максимум лучше чем 96-16

resurgamresponses


2 янв 2021, 17:47		аа, оказывается он и сам понял что пошутил


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