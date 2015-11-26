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Барабанщик METALLICA : «Лучшая запись впереди!»



Барабанщик METALLICA Lars Ulrich в рамках недавнего разговора с Classic Rock пообещал лучшую пластинку от команды:



«Это будет самый тяжёлый и крутой альбом. Но шутки в сторону: если бы мы занимались этим и не считали, что лучшая пластинка всё ещё впереди, тогда зачем продолжать заниматься этим?



Нам в команде нравится сам творческий процесс, и мне трудно представить, что мы когда-нибудь прекратим записывать альбомы».







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