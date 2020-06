сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на фестивале Rock On The Range в 2017 году, доступно для просмотра ниже. Это видео открывает целую серию "Offstage With DWP", в рамках которой будут представлены ранее не публиковавшиеся выступления, интервью и прочее от Danny Wimmer Presents.













+1 -1



просмотров: 380