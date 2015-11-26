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*ANDREAS KISSER о присоединении к SEPULTURA в 1987 году: «Вза... 65
*Журнальные столики от фронтмена METALLICA 59
*PAUL STANLEY осуждает смерть чернокожего в Миннеаполисе 39
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Metallica

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15 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

11 июн 2020 : 		 METALLICA летом выпустит новый бокс-сет

10 июн 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

8 июн 2020 : 		 Журнальные столики от фронтмена METALLICA

31 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Когда я встретил James'a, он был очень робким и едва мог смотреть тебе в глаза»

28 май 2020 : 		 Бывший басист METALLICA: «Я никогда не жалел об уходе из группы»

27 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

26 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Мадриде

23 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA о грядущем 40-летии: «Мы только начинаем!»

22 май 2020 : 		 Виски METALLICA выйдет с винилом в виде бокс-сета

21 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Милане

20 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 май 2020 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1983 года

18 май 2020 : 		 BOB ROCK о звучании альбома METALLICA 1988 года: «Ну и в чём смысл?»

17 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Копенгагене

16 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA в Амстердаме

15 май 2020 : 		 Музыканты METALLICA исполнили кавер-версию THE ROLLING STONES

14 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Вы там держитесь!»

13 май 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA

12 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «Нельзя просто взять и отказать THE ROLLING STONES»

10 май 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «RAGE AGAINST THE MACHINE всё более и более актуальны»

9 май 2020 : 		 Вокалист METALLICA о коллекции машин

8 май 2020 : 		 Барабанщик METALLICA хвалит Данию за действия против COVID-19

8 май 2020 : 		 METALLICA целый месяц будут помогать в борьбе с COVID-19
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на фестивале Rock On The Range в 2017 году, доступно для просмотра ниже. Это видео открывает целую серию "Offstage With DWP", в рамках которой будут представлены ранее не публиковавшиеся выступления, интервью и прочее от Danny Wimmer Presents.

METALLICA





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