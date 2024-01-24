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Metallica

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Участники METALLICA подписали бутылки



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Второго декабря участники METALLICA, Kirk Hammett и Robert Trujillo приняли участие в специальном мероприятии в Costco, Livermore, California, где активно раздавали автографы на фирменном виски Blackened.










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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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24 янв 2024
Darkside.ru MemberStarbreaker
Участники METALLICA сдали бутылки
Like!2
24 янв 2024
Atheist666
...а потом на них сели.
Like!2  Dislike!1
24 янв 2024
Вашингтон Ирвинг
Atheist666, оПЕРЕДИЛ МЕНЯ АХ ТЫ!!!
Like!2
24 янв 2024
WahrandPhain
Atheist666, зашел ха этим коментом))
24 янв 2024
E
Evil3062
пописали в бутылки? анализы?
24 янв 2024
R
Rutger
А кто этот в тельняшке и наморднике? Он точно из Металлики?

просмотров: 580

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