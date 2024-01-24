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Участники METALLICA подписали бутылки



Второго декабря участники METALLICA, Kirk Hammett и Robert Trujillo приняли участие в специальном мероприятии в Costco, Livermore, California, где активно раздавали автографы на фирменном виски Blackened.



















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