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*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Metallica

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Басист METALLICA: ««В нашей семье всегда царит творческая атмосфера»»



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В новом интервью подкасту "Everblack" Robert Trujilloрассказал о своём отношении к тому, что его 19-летний сын Tye играет с SUICIDAL TENDENCIES, учитывая, что басист METALLICA записывался и гастролировал с группой Mike'a Muir'a в самом начале своей карьеры.

На вопрос, давал ли он Tye'ю какие-либо советы или показывал ли ему какие-либо приёмы, когда младший Trujillo впервые оказался в SUICIDAL TENDENCIES, Rob ответил:

«Это было забавно, потому что он задал мне пару вопросов по песням из альбома "Lights... Camera... Revolution!" Обычно он не задаёт слишком много вопросов. Он сам музыкант. Он играет на гитаре. Он сам пишет свои песни. Он очень хорошо владеет как медиатором, так и пальцами. Я иногда играю медиатором, но я не так силён, как он. Так что сейчас он стал сильнее как автор и исполнитель. Он играет в двух или трёх группах, и, конечно, он активно гастролирует с SUICIDAL TENDENCIES».

О том, как Tye оказался в SUICIDAL TENDENCIES, Robert сказал:

«Как это произошло? Вернёмся в прошлое — ему было 16 или около того, а у [Roberto] "Ra" Diaz'a, который в то время играл на басу [в SUICIDAL TENDENCIES], была проблема с визой, которую он оформлял в Чили, и концерт, который они наметили в Лос-Анджелесе, выпал примерно на то же время. Поэтому Mike обратился к Tye'ю, зная, на что он способен. А за несколько лет до этого Тай провёл полноценный тур с KORN — он подменял Fieldy в Южной Америке, и ему тогда было 12 лет. Так что Mike знал, что может доверять Таю. Это был первый опыт Tye'я с ST, и там был Dave Lombardo на барабанах, Dean [Pleasants] на гитаре и Mike. И я помню, как Tye поднялся к барабанной стойке, чтобы поиграть с Dave'ом, а потом, когда он спрыгнул оттуда, как только его ноги коснулись земли, Mike развернулся и сбил его с ног, случайно, но это было похоже на сценарий регби. Mike впал в безумное состояние и сбил его с ног, но я сказал: "Добро пожаловать в ST". Это было своего рода боевое крещение. И с тех пор он практически всегда с ними. В то же время у него есть своя группа OTTTO и FEED THE BEAST. Так что он постоянно исполняет музыку».

Robert также рассказал, что они с Tye'ем не единственные музыканты в их семье:

«В нашей семье всегда царит творческая атмосфера. Моя жена активно занимается музыкой, и у неё больше проектов, чем я знаю. Она занимается различными оригинальными проектами, ориентированными на музыку, а также искусством и модой. Моя дочь играет на барабанах. Она занимается по три-пять часов в день. Так принято в нашей семье. Все играют на инструментах, все занимаются искусством, музыкой, играют на фортепиано, на чём угодно. Так что, наверное, если вы будете проезжать мимо нашего дома в каньоне Топанга и услышите, как всё это происходит, вы, наверное, подумаете, что это сумасшедший дом».




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