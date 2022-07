сегодня



Песня METALLICA попала в чарты Британии



Композиция METALLICA "Master Of Puppets" поднялась на 22 позицию британского чарта Top 40 — это случилось впервые за 36 лет с момента релиза альбома. Это первое за 14 лет попадание песни группы в Official Singles Chart — последним синглом, которому это удавалось, был "The Day That Never Comes".









@Metallica 's Master of Puppets is a Top 40 hit nearly 40 years after its release рџ™Њ https://t.co/O3lumaCUUc





