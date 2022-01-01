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*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 19
*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 18
*DAVID ELLEFSON в DIETH 18
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 16
*Гитарист EXODUS — о SLAYER: «У группы было ещё много музыки» 9
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Metallica

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19 июл 2022 : 		 Песня METALLICA попала в чарты Британии

18 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июл 2022 : 		 Новая жизнь песни METALLICA

13 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июл 2022 : 		 METALLICA в "Westworld"

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 июл 2022 : 		 Сын фронтмена METALLICA не согласен с утверждением, что рок мёртв

8 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 июл 2022 : 		 Участники METALLICA — о появлении песни группы в популярном сериале: «Это большая честь»

7 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2022 : 		 Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки»

1 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 июн 2022 : 		 Член семьи METALLICA поймал COVID

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2022 : 		 Барабанщик METALLICA получил награду

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Песня METALLICA попала в чарты Британии



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Композиция METALLICA "Master Of Puppets" поднялась на 22 позицию британского чарта Top 40 — это случилось впервые за 36 лет с момента релиза альбома. Это первое за 14 лет попадание песни группы в Official Singles Chart — последним синглом, которому это удавалось, был "The Day That Never Comes".

.@Metallica's Master of Puppets is a Top 40 hit nearly 40 years after its release рџ™Њ https://t.co/O3lumaCUUc






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