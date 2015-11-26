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Рассказ о пиве METALLICA



Десятиминутный ролик, рассказывающий о новом пиве METALLICA "Enter Night Pilsner", созданного в сотрудничестве с калифорнийской пивоварней Stone Brewing Co., доступен ниже. В США пиво уже доступно, в мировую продажу оно поступит весной этого года.



















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