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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках ATLive шестого ноября на Mercedes-Benz Stadium, Атланта, штат Джорджия, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. Ride The Lightning
03. The Memory Remains
04. Seek & Destroy
05. Holier Than Thou
06. One
07. Sad But True
08. Moth Into Flame
09. No Leaf Clover
10. For Whom The Bell Tolls
11. Fuel
12. Fade To Black
13. Master Of Puppets

Encore:

14. Blackened
15. Nothing Else Matters
16. Enter Sandman

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA Performing











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