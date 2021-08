сегодня



Концертная запись METALLICA



METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — "Through The Never (Sacramento, CA - January 11, 1992)", из "Live At Arco Arena" 3 CD. Выход бокс-сета намечен на десятое сентября на Blackened Recordings.































