Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
* Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним... 45
*Вокалист METAL CHURCH повесился 41
*Умер басист ZZ TOP 29
*Умер бывший барабанщик SLIPKNOT 28
*Вокалист POWERMAN 5000 — о популярности ню-металла: «Славные... 25
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



4 авг 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

3 авг 2021 : 		 Гитарист METALLICA: «Мы скучаем»

2 авг 2021 : 		 Клип METALLICA набрал миллиард просмотров

1 авг 2021 : 		 Новая версия хита METALLICA

31 июл 2021 : 		 Гитарист METALLICA — о новом альбоме: «Музыка, которую мы создаём, очень соответствует духу времени»

28 июл 2021 : 		 Фрагмент нового релиза METALLICA

28 июл 2021 : 		 METALLICA отыграет «небольшой» концерт осенью

27 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

27 июл 2021 : 		 Музыканты METALLICA — о 40-летии группы

27 июл 2021 : 		 ZAC BROWN BAND исполняет METALLICA

25 июл 2021 : 		 METALLICA отметит 40-летие двумя концертами

24 июл 2021 : 		 METALLICA и VANS вновь вместе

23 июл 2021 : 		 Концертная запись METALLICA

22 июл 2021 : 		 Книга METALLICA выйдет летом

22 июл 2021 : 		 KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO выступили с KAMASI WASHINGTON

20 июл 2021 : 		 BIFFY CLYRO и OFF! исполняют METALLICA

20 июл 2021 : 		 Пазлы от METALLICA

16 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

13 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "The Unforgiven"

8 июл 2021 : 		 Репетиционная запись METALLICA

3 июл 2021 : 		 О документальном фильме METALLICA "Some Kind Of Monster"

2 июл 2021 : 		 Концертное видео METALLICA

1 июл 2021 : 		 Альтернативный вариант "Sad But True"

1 июл 2021 : 		 METALLICA выпустят сингл в Германии

30 июн 2021 : 		 Кавер-версия METALLICA от ST. VINCENT, SAM FENDER And JASON ISBELL AND THE 400 UNIT

27 июн 2021 : 		 Барабанщик METALLICA пообщался с больным раком ребенком
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертная запись METALLICA



*
zoom
*
* *
METALLICA опубликовали очередной фрагмент из нового бокс-сета к альбому "The Black Album" — "Through The Never (Sacramento, CA - January 11, 1992)", из "Live At Arco Arena" 3 CD. Выход бокс-сета намечен на десятое сентября на Blackened Recordings.
















Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 348

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом