Группа METALLICA целиком исполнила Black Album



METALLICA в рамках одного из выступлений в рамках фестиваля Louder Than Life целиком исполнила черный альбом. За два дня группа отыграла два концерта, исполнив 33 композиции:



01. Hardwired



02. The Four Horsemen



03. Welcome Home (Sanitarium)



04. The Struggle Within



05. My Friend Of Misery



06. The God That Failed



07. Of Wolf And Man



08. Nothing Else Matters



09. Through The Never



10. Don't Tread On Me



11. Wherever I May Roam



12. The Unforgiven



13. Holier Than Thou



14. Sad But True



15. Enter Sandman



Encore:



16. Blackened



17. Creeping Death

























