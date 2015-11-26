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Metallica

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30 авг 2021 : 		 JASON NEWSTED — об эмоциях от первого прослушивания "...And Justice For All"

28 авг 2021 : 		 Сингл METALLICA стал первым в Германии. Все средства будут направлены на благотворительность

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Группа METALLICA целиком исполнила Black Album



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METALLICA в рамках одного из выступлений в рамках фестиваля Louder Than Life целиком исполнила черный альбом. За два дня группа отыграла два концерта, исполнив 33 композиции:

01. Hardwired

02. The Four Horsemen

03. Welcome Home (Sanitarium)

04. The Struggle Within

05. My Friend Of Misery

06. The God That Failed

07. Of Wolf And Man

08. Nothing Else Matters

09. Through The Never

10. Don't Tread On Me

11. Wherever I May Roam

12. The Unforgiven

13. Holier Than Thou

14. Sad But True

15. Enter Sandman

Encore:

16. Blackened

17. Creeping Death

METALLICA Performs Entire 'Black Album' At LOUDER THAN LIFE Festival (Video)











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