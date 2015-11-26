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Metallica

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24 дек 2020 : 		 Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм

23 дек 2020 : 		 KIRK HAMMETT — о том, что музыканты METALLICA даже не помнят об их первой встрече

21 дек 2020 : 		 METALLICA в симфонической версии

17 дек 2020 : 		 Вокалист METALLICA исполняет кавер-версию хита Боба Сигера

9 дек 2020 : 		 METALLICA в "The Howard Stern Show"

4 дек 2020 : 		 METALLICA выступила в рамках Dreamforce

3 дек 2020 : 		 Новая монополия METALLICA

26 ноя 2020 : 		 METALLICA собрали 1,3 миллиона на благотворительность

23 ноя 2020 : 		 METALLICA почти месяц занята сочинением

19 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о критике его способностей: «Мне нечего доказывать»

17 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA: «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»

16 ноя 2020 : 		 Акустика от METALLICA

14 ноя 2020 : 		 METALLICA запускает новую благотворительную программу

13 ноя 2020 : 		 Барабанщик METALLICA рассказал о сложностях при создании новой музыки на расстоянии

11 ноя 2020 : 		 Гитарист METALLICA о «чёрном альбоме»: «Мы хотели создать свой "Back In Black"»

7 ноя 2020 : 		 NICK RASKULINECZ хотел бы поработать с METALLICA

5 ноя 2020 : 		 Превью акустического шоу METALLICA

28 окт 2020 : 		 Женский оркестр исполняет хит METALLICA

21 окт 2020 : 		 MILEY CYRUS работает над кавер-версиями METALLICA

19 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA сотрудничает с Edwin Outwater

16 окт 2020 : 		 Для создания новой партии виски METALLICA использовали плейлист "S&M²"

13 окт 2020 : 		 Акустическое шоу METALLICA

8 окт 2020 : 		 Вокалист METALLICA: «Творческий ум — это благословение и проклятье»

7 окт 2020 : 		 Барабанщик METALLICA — о том, за кого бы он голосовал

6 окт 2020 : 		 Гитарист METALLICA: «Выпуск виски никак не связан с проблемами James'a»

4 окт 2020 : 		 KIRK HAMMETT о первом концерте METALLICA, который он увидел
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Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм



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Барабанщик METALLICA поделился мнением о лучшем фильме этого года — он выбрал "Another Round", режиссёром которого был Thomas Vinterberg. Он снимал для группы клип на "The Day That Never Comes".

«Я наконец-то добрался до картины моего друга и назвал бы её лучшим фильмом 2020 года. Помню, что был просто ошарашен этой идеей, которую он мне озвучил пару лет назад. Фильм был наконец закончен в прошлом году и должен был быть представлен в Каннах.

Универсальные темы кризиса среднего возраста, товарищества, отношений, самоуважения и экспериментов противопоставлены немного щекотливой теме и разыгрываются в самых датских традициях.

Thomas создал фильм, который обращается со всем этим с правильным балансом драмы, комедии, сочувствия и оттенком возмущения. Мадс Миккельсен, как всегда, гениален в роли школьного учителя и главного героя Мартина.

Вы может быть помните его по 2008 году, когда он снимал для нас "The Day That Never Comes"… один из наших лучших клипов.

Фильм доступен на платной основе в США и несколько месяцев как доступен в Европе. Сделайте себе одолжение, посмотрите это кино...»

METALLICA








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