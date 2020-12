сегодня



Барабанщик METALLICA выбрал лучший фильм



Барабанщик METALLICA поделился мнением о лучшем фильме этого года — он выбрал "Another Round", режиссёром которого был Thomas Vinterberg. Он снимал для группы клип на "The Day That Never Comes".



«Я наконец-то добрался до картины моего друга и назвал бы её лучшим фильмом 2020 года. Помню, что был просто ошарашен этой идеей, которую он мне озвучил пару лет назад. Фильм был наконец закончен в прошлом году и должен был быть представлен в Каннах.



Универсальные темы кризиса среднего возраста, товарищества, отношений, самоуважения и экспериментов противопоставлены немного щекотливой теме и разыгрываются в самых датских традициях.



Thomas создал фильм, который обращается со всем этим с правильным балансом драмы, комедии, сочувствия и оттенком возмущения. Мадс Миккельсен, как всегда, гениален в роли школьного учителя и главного героя Мартина.



Вы может быть помните его по 2008 году, когда он снимал для нас "The Day That Never Comes"… один из наших лучших клипов.



Фильм доступен на платной основе в США и несколько месяцев как доступен в Европе. Сделайте себе одолжение, посмотрите это кино...»



















