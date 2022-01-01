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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось пятого мая в Porto Alegre, Бразилия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash

02. Ride The Lightning

03. Harvest of Sorrow

04. Seek & Destroy

05. No Remorse

06. One

07. Sad But True

08. Moth Into Flame

09. The Unforgiven

10. For Whom The Bell Tolls

11. Fuel

12. Welcome Home (Sanitarium)

13. Master Of Puppets



Encore:



14. Blackened

15. Nothing Else Matters

16. Enter Sandman 15. Nothing Else Matters16. Enter Sandman







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