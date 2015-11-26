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Вокалист METALLICA : «Творческий ум — это благословение и проклятье»



Вокалист METALLICA James Hetfield в интервью фэнзину So What! рассказал о том, чем занимается во время коронапаузы:



«Ну, COVID — определённо не то, чего ждали. Пандемия — совсем не то, чего все хотели. Людям больно. Люди умирают. Множество людей борется, реально, по-настоящему борется за деньги, где бы они ни жили, они больше не могут себе ничего позволить. Жизнь радикально меняется. Так что я не хочу показаться равнодушным в этом плане, но для меня лично было очень полезно притормозить, остановить работу, остановить круговорот того, что происходит с гастролями и оркестром, и всё такое, плюс семейные проблемы... Так что это действительно здорово, что есть время, чтобы просто жить. Просто жить. Не обязательно иметь какой-то план, а просто расслабиться, впитать жизнь на бытовых условиях, подключиться к моему сообществу здесь, в Колорадо. Это определённо то, чего у меня в прошлом практически не было из-за постоянных гастролей. Ты появлялся и исчезал и был попросту не в состоянии взять на себя какие-то обязательства или сказать: "Эй, давайте делать это раз в неделю", собираться вместе и устраивать барбекю, выкуривать сигары или что-то ещё, те обычные еженедельные штуки, которые люди делают в своей жизни. Мне это было недоступно раньше, а сейчас я могу это себе позволить. Я создал действительно крутое сообщество друзей, настоящих, безоговорочно любящих друзей, и у меня бы ничего из этого не было, если бы не было этого времени».



На вопрос, отличается ли это сообщество от того, в котором он был большую часть своей жизни, он ответил:



«Когда я приехал домой, и у меня была пара недель, Франческа, моя жена, всё запланировала: "Вот друзья, с которыми мы тут зависаем", и я вроде как разом в это всё окунулся. Потребовалась бы неделя, чтобы просто сказать: "Привет", просто чтобы слезть с дивана и сказать: "Привет". Сейчас я обращаю внимание на куда большее, так как эти переходы между дорогой и домом были более сложными, чем я представлял себе на самом деле изначально. Я занимаюсь этим всего 40 лет, но [я] просто узнаю, каково это всё, вижу, как всё это тяжело, и смиряюсь с этим. Потому что я чувствовал себя таким виноватым, что у меня было всего две недели дома, и ты должен был просто подключиться к этой жизни, иначе я бы, знаешь, просто слетел бы с катушек. Так что да — теперь это просто ритм жизни».



Hetfield также рассказал о том, каково было воссоединиться со своими товарищами по группе METALLICA в рамках "Pandemica" после почти года, когда они не выступали вместе:



«Здесь, в Колорадо, находясь тут месяцами в этаком маленьком коконе, строя сообщество, заводя приятелей и занимаясь всем тем, что мы любим делать на природе... Здесь, в горах, было гораздо меньше карантина, чем в большинстве городов, и я этому невероятно рад. И находясь тут, мы каждую неделю связывались с ребятами по Zoom, так вот Lars говорил о том, что он находится в своём доме в Сан-Франциско и никуда не выезжает. Ему доставляют покупки, и он не был в продуктовом магазине четыре или пять месяцев. Это просто сводит меня с ума. Мне здесь со всем очень повезло. У меня есть четыре или пять приятелей, которые приедут, устроят барбекю, мы пойдём стрелять, мы пойдем в поход, мы пойдём на рыбалку, да всё что угодно. Есть продуктовые магазины, "Хоум Депо", все обычные вещи. Я очень благодарен за это.



Но, возвращаясь к работе, — я играл, нон-стопом что-то сочинял и пытался несколько притормозить, пытался, чтобы другие ребята представили какие-то вещи, которые они хотели бы играть в METALLICA. Так что возвращение к ним было тревожным. Я имею в виду, так и было — садиться в самолет, путешествовать. А потом нам было нужно всё сделать так, чтобы человеку было комфортно со всеми этими COVID-заморочками, тестированием и прочей ерундой. Так что двойные маски, защита на лице, дождевики, защитные костюмы... Знаете, какие у них были маленькие штучки, чтобы нагнать тумана, были приняты все меры предосторожности, которые были доступны. Некоторые люди просто чувствуют себя немного более напуганными из-за происходящего, но ощущают себя в большей безопасности с другим уровнем предосторожности. Поэтому я думаю, что мы проделали отличную работу в этом отношении. Но возвращаться и играть было просто страшно. Спустя почти год ты поднимаешься туда и такой: "Вау, я не могу играть так быстро, как раньше, я не могу это или..." И это всё то же самое, что происходило на протяжении многих лет, когда нам снились кошмары до того, как мы снова сошлись, а потом, как только мы начинаем играть, то всё в порядке. Просто этот запутанный творческий ум — это благословение и проклятие, понимаете?»







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