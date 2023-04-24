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Metallica

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Фронтмен METALLICA хотел назвать новый альбом иначе



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В новом интервью журналу фан-клуба METALLICA "So What!" гитарист/вокалист James Hetfield рассказал о своём творческом вдохновении для одиннадцатого студийного альбома группы "72 Seasons", название которого относится к первым 18 годам нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное «я». На вопрос о том, насколько текстовая концепция "72 Seasons" была продиктована его жизнью в детстве и насколько на неё повлияла его роль в качестве родителя, James ответил:

«"72 Seasons" как концепция была перенесена откуда-то ещё. То есть это была концепция "72 сезона печали", но я опустил часть "печали", потому что первые 18 лет жизни не полностью состоят из печали. И мы склонны фокусироваться на этом в нашей взрослой жизни, типа: "Мне нужно исправить всё то неправильное, что было в моей жизни когда я был ребёнком". Были и замечательные вещи, так что 72 сезона — у каждого своя версия того, какими были его 72 сезона и что они значат для него сейчас.

Наличие детей определённо помогает понять своё детство и осознать, через что прошли твои родители. Больше последнее. Знаете, я, будучи родителем, говорю: "Да ладно, ребята, дайте мне передохнуть. Я всего лишь человек". Но когда ты ребёнок, ты смотришь на своих родителей как на богов. Они не могут сделать ничего плохого, и всё, что они говорят, таким и должно быть. Потом, когда ты становишься старше, ты говоришь: "Простите, что я возвёл вас на пьедестал, сделал богами, обвинял в том-то и том-то или желал чего-то ещё, но вы тоже были просто людьми. Вы делали всё, что могли, и действовали с установками от своих родителей". Это передаётся из поколения в поколение, и как родитель я хочу сделать всё немного лучше, чем сделали мои родители. Я хочу от себя этого потребовать. Всё, что они принесли, передаётся по наследству... Вы наследуете некоторые из этих вещей. Есть вещи, над которыми мне нужно поработать, есть те, которые я должен полностью забыть, а есть те, которые я должен найти. У каждого человека было детство. У большинства людей, которых я встречал, было детство. Хорошее оно было или плохое, мы сможем решить позже, в жизни. Вы не можете изменить своё детство, но вы можете изменить своё представление о нём и о том, что оно значит для вас сейчас».

Когда интервьюер Стеффан Чирази заметил, что текст "72 Seasons" — это выпущенная James'ом его тёмная сторона, Hetfield сказал:

«Интересно это обдумать. Я такой, какой я есть, только из-за всего этого? Могу ли я измениться? Могу ли я не меняться? Способен ли я измениться? Это укоренилось у меня в сознании, так звёзды сошлись? Я прочитал свой астрологический прогноз на сегодня, и всё так и есть?" Я не знаю. Никто не знает, и я, конечно, тоже не знаю. Я знаю, что те части меня, которые я хотел бы изменить, нуждаются в работе, и это тяжёлая работа. Но у меня есть осознание этого, и если есть вещи, которые я не могу изменить, то это действительно зависит не только от меня. Но часть "вины", обвинение моих родителей во всём этом и прочем должно прекратиться. Потому что теперь у меня есть возможность сделать свой собственный выбор. В этом есть что-то от психологии, и я могу всё это переосмыслить, но в конце концов именно эти 72 сезона формируют вашу истинную или ложную личность? Способен ли я измениться? Это вопрос всей жизни».

James также рассказал о визуальной составляющей "72 Seasons" и использовании жёлтого цвета в оформлении альбома и эстетике:

«Жёлтый цвет для меня — это свет. Это источник добра. Поэтому на фоне чёрного он действительно выделяется. Это свет.

Я хотел, чтобы этот альбом назывался "Lux Æterna" [это название первого сингла с диска], потому что это подытоживало все песни для меня, своего рода вечный свет, который всегда был внутри нас и, возможно, только сейчас выходит наружу. И я оказался в меньшинстве, ну и славно. "72 Seasons" определённо более удобоваримый вариант. Вы можете понять, что это такое. Вы можете покопаться в этом и задуматься над этим. Но цвет оформления появился из "Lux Æterna"».




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24 апр 2023
ElectricRetard
Но Ларс не хотел...

просмотров: 871

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