METALLICA инвестирует в TrillerNet



Группа METALLICA стала инвестором TrillerNet, головной компании Triller, VERZUZ, Triad Combat, Triller Fight Club, FITE и других ведущих медиа-брендов. Условия инвестиций являются конфиденциальными.



«METALLICA, как и Triller, разделяет ту же страсть к изменению статус-кво. Мы очень рады, что они стали нашими партнерами, инвесторами, а теперь и акционерами», — сказал Махи де Сильва, исполнительный директор TrillerNet. «METALLICA всегда зажигала, и мы рассматриваем этот сигнал как истинное признание силы эффекта Triller.



Новость об инвестициях пришла на волне успеха дебютного мероприятия Triller "Triad Combat" с выступлением METALLICA 27 ноября в Globe Life Field в Арлингтоне, штат Техас. Революционный гибрид бокса-MMA/живой музыки собрал полный стадион, а в боях на треугольном ринге участвовали Дерек Кампос, Фрэнк Мир, Мэтт Митрионе, Майк Перри и Кубрат Пулев. Продюсером шоу выступил удостоенный наград Найджел Литгоу, создатель "Fight Club", продюсер и творческая сила " American Idol" и "So You Think You Can Dance".



За последний год "Triad Combat" и " Fight Club" продали более 3 000 000 платных трансляций, что делает их одной из самых популярных платформ для боевых видов спорта/развлечений.



«Музыка METALLICA естественным образом сочетается с боевыми видами спорта, и в лице компании Triller мы нашли идеального партнера», — говорит Клифф Бернштейн, один из менеджеров METALLICA. «Это событие открыло нам глаза на огромное количество возможностей, и мы видим, что Triller ждет великое будущее. Эти инвестиции выражают нашу уверенность в совместном развитии».



В дополнение к Triller Triad Combat, Triller имеет проверенный опыт производства контента мирового класса под брендами Triller Fight Club и Triller Verzuz, рассказывающего об артистах, спортсменах и личностях, и создал большую, растущую и ретаргетируемую аудиторию из миллионов пользователей по всему миру. Triller успешно внедрил инновационные решения, сочетающие в себе монетизацию в местах проведения мероприятий, оплату за просмотр (традиционные медиа и цифровые), подписку, спонсорство и рекламу для своих брендов-партнеров, которые полагаются на разнообразную и прочную сеть создателей Triller, формирующих контент и культуру во всем мире. Triller создал расширяемую платформу для маркетинга, рекламы и электронной коммерции, позволяющую брендам выстраивать и оптимизировать весь путь клиента от осведомленности до процесса покупки и лояльности.







