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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Metallica

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Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!»



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В рамках беседы с журналом фэн-клуба METALLICA So What! Kirk Hammett рассказал о своей неугасающей страсти к музыке:

«Я люблю то, что я делаю. Я люблю то, что я, б..., делаю, ясно? Бывали времена, когда негативные аспекты полностью овладевали мной, и я тратил много времени на выявление этих негативных аспектов, но не поймите меня неправильно. Положительные стороны всё ещё перевешивают отрицательные, и я люблю то, чем занимаюсь. В сущности я просто прихожу на сцену, играю на гитаре для людей и устраиваю им праздник. Потому что когда я там, я хорошо провожу время. И с самого детства я думал: "Если я хорошо провожу время и люди видят, как я хорошо провожу время, то они тоже будут хорошо проводить время". Я понял это, когда мне было 17 лет, и я впервые начал играть на концертах в составе EXODUS. Я верил в это тогда, верю и сейчас, и да, я отлично провожу время, потому что играю на гитаре. Я исполняю хорошие песни, которые весело играть. Мы сочиняем песни, которые весело играть, потому что мы хотим этим заниматься. Мы не хотим писать песни, которые неинтересно играть. К чёрту! Мне было бы скучно. Я бы, наверное, заснул, или ушёл со сцены, или просто начал бы солировать в неподобающей манере — а у меня это хорошо получается!

Но у нас убойные песни. Я играю с потрясающими музыкантами. Они мои братья. У нас потрясающая фэн-база, которая понимает нас, и даже больше. Я до сих пор люблю их. И мне нравится, что мы можем собрать в большом зале 50 000 человек, и все, когда мы играем песню, находятся в том же фокусе, в том же понимании и в том же душевном равновесии. И мы чувствуем связь. Чувствовать связь всех нас — 50 000 человек — при исполнении песни... Это чувство общности? Это то, что вы в действительности ощущаете, когда идёте на рок-шоу. Это эйфория от того, что мы все вместе, мы видим что-то, что нам всем нравится, и переживаем что-то, что мы все хотим сделать вместе.

Огромная, мощная фишка, чувак! И оказаться в такой обстановке — быть на переднем крае этого, направлять, подпитывать и рулить — это волшебство, чувак. Это чистая любовь. Л-Ю-Б-О-В-Ь. Люди смеются, но я бросаю вызов всем, кто может подумать, что это банально: вникните в суть. Докопайтесь до сути того, что действительно побуждает вас развлекаться».

Кроме этого, он рассказал о своём личностном росте в последние годы:

«Я стал лучше выражать себя, говорить о своих чувствах, не стесняться их... Моя самая большая проблема — это замкнутость. Я просто отстраняюсь ото всех и всего. У меня есть способность к этому. И это не разобщённость. Это стремление отстраниться от людей, потому что их слишком много. Я признал, что у меня такая особенность, и я также признал, что для меня лучше выражать то, что я всё время чувствую.

Совсем скоро исполнится девять лет, как я не брал в рот крепкого. Я приписываю очень многое в своём личностном росте трезвости. И я давно хотел бросить, но просто не было возможности, понимаете? Но с тех пор как я завязал, в моей жизни всё улучшилось, практически всё. Я сосредоточен, и теперь я ставлю себя в ситуации, которые, как я знаю, являются позитивными и беспроигрышными, когда это способствует благополучию всех остальных. И лучшее, что я могу сделать в настоящее время, — это найти способы способствовать благополучию других людей, будь то посредством искусства, музыки, общения с людьми, крутых творческих занятий, контактов с людьми, позитива и просто работы над благополучием каждого. Вот чем я хочу заниматься в эти дни.

Я не такой хаотичный, как раньше. И я знаю, что я не такой непредсказуемый, как раньше. Когда я был моложе, у меня была такая черта — у меня всегда было такое чувство, что мне нужны приключения. Я был очень шаловлив. Поэтому я постоянно ввязывался в неприятности, потому что во мне бурлила энергия. Но теперь у меня этого нет. Я чувствую, что хорошо заземлён. Я также чувствую, что я стал самим собой, и я всегда буду самим собой. И всё, что связано со мной, начинается с меня и заканчивается мной. В конце концов это не имеет никакого отношения ни к кому другому. И это было осознанием? Это изменило меня. Это изменило мой подход практически ко всему. Это позволило мне осознать, что я меньше реагирую и больше откликаюсь практически на любую ситуацию. Тогда как раньше я был реактивным, эмоциональным зверёнышем, который всё время вырывался, даже не подумав, потому что я был скован. Такова была ситуация вокруг меня, когда я рос. Это мои "72 сезона", понимаете? Я всё время находился в полностью реактивном режиме, потому что я должен был быть таким, поскольку именно такими должны быть люди, чтобы выжить. Знаете, из этих 72 сезонов большая часть прошла для меня в режиме выживания. И пребывание в таком режиме утомляет. Я нашёл способ вытащить себя из этого режима и быть самим собой. И я понял, что только так я могу это сделать, так что именно этим я сейчас и занимаюсь».




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6 май 2023
Вашингтон Ирвинг
Сначала начал дерьмово играть
Потом стал вести себя на сцене манерно, будто бы пародируя Принса
Теперь ещё и эту чушь городит
Беда никогда не приходит одна, внатуре...

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