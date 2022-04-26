26 апр 2022



Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD ещё злится из-за них



Обложки, созданные для альбома METALLICA 1996 года "Load" и последовавшего за ним релиза 1997 года "Reload", стали причиной разногласий среди поклонников группы. Обложка "Load" представляла собой фото под названием "Semen And Blood III", на нём запечатлены коровья кровь и семя художника Andres'a Serrano о между двумя пластинами из оргстекла, а для "Reload" была использована фотография под названием "Piss And Blood XXVI".



В новом интервью Metal Hammer Serrano спросили, какова была реакция поклонников METALLICA и группы на обложки "Load" и "Reload", на что он ответил:



«Я считаю, что эти изображения стали хитом. Однажды я прочитал рецензию, в которой альбом "Load" был назван № 1 в списке лучших обложек альбомов. Мы знаем, что Lars [Ulrich, ударные] и Kirk [Hammett, гитара] были от них в восторге, а James [Hetfield, гитара/вокал] — нет. Я думаю, James всё ещё злится».







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