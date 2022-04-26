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*

Metallica

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|||| 26 апр 2022

Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD ещё злится из-за них



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Обложки, созданные для альбома METALLICA 1996 года "Load" и последовавшего за ним релиза 1997 года "Reload", стали причиной разногласий среди поклонников группы. Обложка "Load" представляла собой фото под названием "Semen And Blood III", на нём запечатлены коровья кровь и семя художника Andres'a Serrano о между двумя пластинами из оргстекла, а для "Reload" была использована фотография под названием "Piss And Blood XXVI".

В новом интервью Metal Hammer Serrano спросили, какова была реакция поклонников METALLICA и группы на обложки "Load" и "Reload", на что он ответил:

«Я считаю, что эти изображения стали хитом. Однажды я прочитал рецензию, в которой альбом "Load" был назван № 1 в списке лучших обложек альбомов. Мы знаем, что Lars [Ulrich, ударные] и Kirk [Hammett, гитара] были от них в восторге, а James [Hetfield, гитара/вокал] — нет. Я думаю, James всё ещё злится».

METALLICA




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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26 апр 2022
YNWA
Не, ну обложка "Load" ещё норм смотрится. А вот негатив жопы на "ReLoad" такое себе...
Like!2
26 апр 2022
S
Suhoy571
Ну не знаю, Load как по мне вообще одна из лучшей, я раньше думал что это вообще огонь изображен)
Like!1
26 апр 2022
Kliops144
Suhoy571, мне казалось, что это лава.
27 апр 2022
F
Fixxxxer
Kliops144, я тоже всегда думал, что это расплавленный металл. А потом подрос и как понял.
26 апр 2022
J
Jack of Diamonds
надо было на бруденшафт подрочить, тогда бы не злился
26 апр 2022
g
gravitgroove
Правильно Хэтфилд недоволен, оригинальная открытка “The Origin of the Feces” Негативов куда сексуальнее выглядит. А тут какой-то Godflesh
26 апр 2022
Hellg
gravitgroove, мсье знает толк в извращениях, гыгы)
26 апр 2022
WahrandPhain
надо было следить за тем, то ты делаешь и издаешь.
26 апр 2022
N
Nepalcev
Что-то вспомнилось:
https://youtu.be/FHk8VvTp6iQ

просмотров: 1587

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