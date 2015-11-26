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Metallica

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26 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 дек 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Концертное видео METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 октября 2018 года в KeyBank Center (Баффало, штат Нью-Йорк), доступно для просмотра ниже. Группа исполнила классическую песню "Leper Messiah".



METALLICA: Pro-Shot Footage Of




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