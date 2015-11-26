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Концертное видео METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 октября 2018 года в KeyBank Center (Баффало, штат Нью-Йорк), доступно для просмотра ниже. Группа исполнила классическую песню "Leper Messiah".















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