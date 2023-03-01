Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 40
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 14
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
*Вокалист IN FLAMES — о туре с THE HALO EFFECT 13
*Барабанщик SLIPKNOT: «Мы больше похожи на спортивную команду... 13
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 13
*Басист ANTHRAX: «Просыпаюсь я, значицца, в кровище, и бац!» 12
*Новый альбом PHLEBOTOMIZED выйдет весной 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 40
*Видео с текстом от AXEL RUDI PELL 17
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 14
*Пополнение в NERVOSA 14
*THE HALO EFFECT исполнили новые песни 13
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



1 мар 2023 : 		 Новое видео METALLICA

16 фев 2023 : 		 Фонд METALLICA пожертвовал 250 000$ на оказание помощи Турции и Сирии

16 фев 2023 : 		 GARY HOLT и CHARLIE BENANTE: «Лучший альбом METALLICA?»

15 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят играть с нами? Чего они боятся?»

10 фев 2023 : 		 Бывший гитарист DANZIG — о желании стать гитаристом METALLICA

8 фев 2023 : 		 Не упусти кассету METALLICA!

26 янв 2023 : 		 Видео с текстом от METALLICA

25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»

12 янв 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео METALLICA



zoom
"If Darkness Had A Son", новое видео группы METALLICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "72 Seasons", выходящего 14 апреля 2023 года.

Трек-лист:

"72 Seasons"
"Shadows Follow"
"Screaming Suicide"
"Sleepwalk My Life Away"
"You Must Burn!"
"Lux Æterna"
"Crown Of Barbed Wire"
"Chasing Light"
"If Darkness Had A Son"
"Too Far Gone?"
"Room Of Mirrors"
"Inamorata"




Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

1 мар 2023
N
Nepalcev
Всё печальней и печальней.
1 мар 2023
R
R0ck_N_R0lla
лять, какая хуйня. калька с прошлодисковой confusion, только более унылая. 1,5 минуты слушать шлепки бочки по пизде (кто им такой звук наруливает, я ебу) под рифф из нулей - очень интересно. припев -говно, соло -кирк. лучшебы настрочили диск на 30 минут с десятком песен в духе люкс этерна
1 мар 2023
Mister
Не понравилось
1 мар 2023
Corpsegrinder04
Ну а чего удивляться. Металлика тоже умеет в говно.
1 мар 2023
kircore
Песня дерьмо, клип снят там же, где и все остальные. Лучше бы пил.
Like!1

просмотров: 688

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом