Новый виски от METALLICA



Blackened American Whiskey продолжает расширять границы производства виски, выпуская второй релиз из серии "Masters Of Whiskey Series", представив виски "Blackened x Wes Henderson Kentucky straight bourbon", выдержанный в бочках из-под белого портвейна. Лимитированная серия была создана в сотрудничестве с мастером-дистиллятором и блендером Blackened American Whiskey Робом Дитрихом и недавно вышедшим на пенсию соучредителем Angel's Envy и членом Kentucky Bourbon Hall Of Fame Уэсом Хендерсоном в рамках его первого проекта после выхода на пенсию.



Серия Blackened American Whiskey "Masters Of Whiskey Series" основывается на ключевом постулате бренда — сотрудничестве, объединяющем желания, таланты и навыки двух мастеров-производителей виски в создании новых и уникальных продуктов. Этот новейший релиз создан на основе шестилетнего бурбона Kentucky straight bourbon и выдержан в бочках из-под белого портвейна. Дитрих и Хендерсон имеют большой опыт в производстве портвейна и хотели использовать свои знания для создания этого виски. Изучив несколько вариантов выдержки, они совместно нашли и выбрали уникальный белый портвейн для финишного выдерживания в бочках, который хорошо сочетался с глубиной бурбона. В результате виски получил ноты груши, изюма, корицы и сигарного ящика в аромате, а также нотки груши, меда, корицы чипотле, ванили, амбарного сена и грецкого ореха на нёбе.



Во время обработки виски подвергается процессу звукового усовершенствования, в ходе которого бочки с виски обрабатываются низкогерцовыми частотами музыки METALLICA. Звуковые волны вызывают вибрацию, которая сотрясает бочки, вызывая более активное взаимодействие между виски и древесиной, тем самым усиливая аромат и цвет. Виски разливается по бутылкам с крепостью бочки и не подвергается фильтрации.



«Я люблю рожь, поэтому для первого выпуска серии Masters Of Whiskey мы создали ржаной виски, прошедший бочковую выдержку, — объяснил Дитрих. — Было вполне естественно, что следующим нашим релизом должен стать бурбон. Но, как и во всем, что мы делаем, мы не могли создать просто бурбон; он должен был быть уникальным. Для этого мы заключили партнёрское соглашение с одним из самых известных в индустрии людей — Уэсом Хендерсоном. Для нас было большой честью работать с Уэсом и узнать, как наши вкусы совпадают в процессе работы. Его тесная дружба с Дэйвом Пикереллом послужила толчком к созданию некоторых концепций, которые мы разработали для этого виски. Мы создали нечто по-настоящему особенное, что, я надеюсь, понравится любителям виски так же, как и нам».



«Мы ничего не делаем наполовину, — подчеркнул гитарист METALLICA Kirk Hammett. — Мы сотрудничали с нашим соучредителем, покойным выдающимся Дэйвом Пикереллом, чтобы создать наш крутой оригинальный бленд, которым теперь занимается удивительный Роб Дитрих, с Willett Distillery, чтобы представить вам взрывной виски, и с Уэсом Хендерсоном, чтобы создать этот выдающийся бурбон. В этом и заключается главная особенность "Masters Of Whiskey Series" — мы развиваем нашу основную идею сотрудничества, работая с такими потрясающими мастерами-дистилляторами и купажистами, внедряя инновации и предлагая новые формы нашим поклонникам и любителям виски!»







