20 сен 2023



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 27 августа на SoFi Stadium, Los Angeles, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Whiplash"

"For Whom The Bell Tolls"

"Ride The Lightning"

"Dirty Window"

"72 Seasons"

"If Darkness Had A Son"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"You Must Burn!"

"The Call Of Ktulu"

"No Leaf Clover"

"Wherever I May Roam"

"Moth Into Flame"

"Fight Fire With Fire"

"Whiskey In The Jar"

"One"

"Enter Sandman"







+3 -1



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