8 июл 2021



Репетиционная запись METALLICA



"Holier Than Thou (Pre-Production Rehearsal)", фрагмент нового релиза METALLICA "Pre-Production Rehearsals", который войдёт в лимитированный бокс-сет одноимённого альбома, выходящего десятого сентября на Blackened Recordings, доступен для прослушивания ниже.







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