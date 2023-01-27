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*Новое видео группы METALLICA 62
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 53
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 20
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Metallica

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|||| 26 янв 2023

Видео с текстом от METALLICA



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"Screaming Suicide", официальное видео с текстом (на пяти языках) от группы METALLICA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:

"72 Seasons"
"Shadows Follow"
"Screaming Suicide"
"Sleepwalk My Life Away"
"You Must Burn!"
"Lux Æterna"
"Crown Of Barbed Wire"
"Chasing Light"
"If Darkness Had A Son"
"Too Far Gone?"
"Room Of Mirrors"
"Inamorata"














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27 янв 2023
n
nabastak_
Э э, а на мове где ?
Ща на нихонго заценю, смешно, наверное.
....
Фубля, да это только сабтитры иностранные , ннда.
Я думал, намного лучше будет, как рэйдж с фуллмун. Очень плохая музыка.

просмотров: 424

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