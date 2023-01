26 янв 2023



Видео с текстом от METALLICA



"Screaming Suicide", официальное видео с текстом (на пяти языках) от группы METALLICA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома 72 Seasons, выходящего 14 апреля 2023 года:



"72 Seasons"

"Shadows Follow"

"Screaming Suicide"

"Sleepwalk My Life Away"

"You Must Burn!"

"Lux Æterna"

"Crown Of Barbed Wire"

"Chasing Light"

"If Darkness Had A Son"

"Too Far Gone?"

"Room Of Mirrors"

"Inamorata" http://www.metallica.com



























+3 -0



( 1 ) просмотров: 424