Видео с выступления METALLICA



METALLICA опубликовали видео из концертной серии "#MetallicaMondays" — на этот раз это выступление на Olympiastadion в Мюнхене, Германия, в 2004 году.



Сет-лист:



01. Blackened



02. Fuel



03. For Whom The Bell Tolls



04. Fade To Black



05. Frantic



06. The Memory Remains



07. Wherever I May Roam



08. St. Anger



09. Sad But True



10. Creeping Death



11. Damage, Inc.



Бис:



12. Harvester Of Sorrow



13. Nothing Else Matters



14. Master Of Puppets



15. One



16. Enter Sandman



Бис-2:



17. Dyers Eve



18. Seek & Destroy













