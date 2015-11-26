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Metallica

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14 июл 2020 : 		 METALLICA выделяет еще 295 000 на благотворительность

13 июл 2020 : 		 Кавер-версия METALLICA от CHRIS KAEL, MIKE PORTNOY, PHIL DEMMEL и DOC COYLE

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Видео с выступления METALLICA



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METALLICA опубликовали видео из концертной серии "#MetallicaMondays" — на этот раз это выступление на Olympiastadion в Мюнхене, Германия, в 2004 году.

Сет-лист:

01. Blackened

02. Fuel

03. For Whom The Bell Tolls

04. Fade To Black

05. Frantic

06. The Memory Remains

07. Wherever I May Roam

08. St. Anger

09. Sad But True

10. Creeping Death

11. Damage, Inc.

Бис:

12. Harvester Of Sorrow

13. Nothing Else Matters

14. Master Of Puppets

15. One

16. Enter Sandman

Бис-2:

17. Dyers Eve

18. Seek & Destroy

Watch METALLICA Perform In Munich During





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Eu_Gene


12 авг 2020, 14:05		Штангер с Фрэнтиком пропустить - и будет норм сетлист. пысы. Кастрюльних здесь дичайше напомнил Майкла Бьена из Чужих %%)


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