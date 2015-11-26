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Metallica

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1 дек 2018 : 		 Видео полного выступления METALLICA 1994 года

28 ноя 2018 : 		 Новый релиз METALLICA выйдет зимой

20 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

19 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA пожертвовала $100,000 на борьбу с последствиями пожаров

19 ноя 2018 : 		 Акустика от METALLICA

13 ноя 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 ноя 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

6 ноя 2018 : 		 Группа METALLICA исполнила кавер-версии песен DEEP PURPLE, NAZARETH, BLUE ÖYSTER CULT

30 окт 2018 : 		 Группа METALLICA впервые за пять лет сыграла "Phantom Lord"

29 окт 2018 : 		 Концертный трек METALLICA 1988 года

25 окт 2018 : 		 Видео с выступления METALLICA

18 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

16 окт 2018 : 		 Концертное видео METALLICA

15 окт 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

10 окт 2018 : 		 Группа METALLICA опубликовала редкое концертное видео

30 сен 2018 : 		 Ранняя версия 'The Shortest Straw' группы METALLICA

28 сен 2018 : 		 Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не металлический альбом»

27 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 сен 2018 : 		 Концертное видео METALLICA 1992 года

25 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2018 : 		 METALLICA приедет в Россию летом

21 сен 2018 : 		 METALLICA побила рекорд посещаемости на концерте

19 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с концерта METALLICA

17 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2018 : 		 Редкое видео METALLICA 1989 года

13 сен 2018 : 		 METALLICA пожертвовала 10 000 долларов
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Видео полного выступления METALLICA 1994 года



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Видео полного выступления группы METALLICA, которое состоялось 19 августа 1994 года в Lakewood Amphitheatre, Атланта, доступно ниже:

"Breadfan"
"Master Of Puppets"
"Wherever I May Roam"
"Harvester Of Sorrow"
"Welcome Home (Sanitarium)"
"The God That Failed"
"Kill/Ride Medley"
"For Whom The Bell Tolls"
"Disposable Heroes"
"Seek & Destroy"
- guitar solo -
"Nothing Else Matters"
"Creeping Death"
"Fade To Black"
"Whiplash"
"Sad But True"
"One"
"Enter Sandman"
"So What"

METALLICA - Fan-Filmed Video Of Entire 1994 Atlanta Show Posted




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