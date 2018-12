сегодня



Видео полного выступления METALLICA 1994 года



Видео полного выступления группы METALLICA, которое состоялось 19 августа 1994 года в Lakewood Amphitheatre, Атланта, доступно ниже:



"Breadfan"

"Master Of Puppets"

"Wherever I May Roam"

"Harvester Of Sorrow"

"Welcome Home (Sanitarium)"

"The God That Failed"

"Kill/Ride Medley"

"For Whom The Bell Tolls"

"Disposable Heroes"

"Seek & Destroy"

- guitar solo -

"Nothing Else Matters"

"Creeping Death"

"Fade To Black"

"Whiplash"

"Sad But True"

"One"

"Enter Sandman"

"So What"











