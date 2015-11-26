Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 27
*Новое видео LACRIMOSA 23
*Новое видео AMORPHIS 22
*Новое видео BLIND GUARDIAN 16
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Metallica

*



7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 дек 2021 : 		 RODRIGO Y GABRIELA номинированы на Грэмми за кавер-версию METALLICA

1 дек 2021 : 		 Басист METALLICA: «Я горжусь нашими Doodles!»

30 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

29 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2021 : 		 METALLICA сотрудничает с Clue

22 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2021 : 		 METALLICA: «чОрный ящик, чОрный ящик...»

21 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 ноя 2021 : 		 MELODICKA BROS исполняют METALLICA

19 ноя 2021 : 		 METALLICA проведут "San Francisco Takeover" по случаю 40-летия

18 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

16 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 ноя 2021 : 		 Вокалист METALLICA — о "Blacklist"

12 ноя 2021 : 		 Бывший психотерапевт METALLICA: «Они очень преданы своим фанатам!»

11 ноя 2021 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «METALLICA — величайшая группа в мире»

11 ноя 2021 : 		 METALLICA запускает Vinyl Club 2022

10 ноя 2021 : 		 METALLICA продолжает сотрудничество с WOLVERINE

8 ноя 2021 : 		 Видео с выступления METALLICA

5 ноя 2021 : 		 METALLICA отыграли небольшое шоу во Флориде

2 ноя 2021 : 		 Музыканты METALLICA исполняют "Frankenstein"

29 окт 2021 : 		 METALLICA научит быть группой
Показать далее
| - |

|||| 7 дек 2021

Профессиональное видео с выступления METALLICA



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville 14 ноября, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Hardwired
The Four Horsemen
Welcome Home (Sanitarium)
The Struggle Within
My Friend of Misery
The God That Failed
Of Wolf and Man
Nothing Else Matters
Through the Never
Don't Tread on Me
Wherever I May Roam
The Unforgiven
Holier Than Thou
Sad but True
Enter Sandman

Encore:

Damage, Inc.,
Creeping Death

Watch Pro-Shot Video Of METALLICA Performing 'Don't Tread On Me' At WELCOME TO ROCKVILLE





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 163

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом