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Metallica

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Ларс Ульрих LARS ULRICH вспоминает первый концерт METALLICA



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Барабанщик METALLICA Lars Ulrich отпраздновал 37-ю годовщину первого в истории концерта группы, поделившись единственной фотографией, найденной с ударной установкой, которую он использовал на шоу, а также с сет-листом и записью в своём дневнике, сделанной в тот день.

Концерт состоялся 14 марта 1982 года в Radio City в Анахайме, штат Калифорния, всего за несколько месяцев до того, как METALLICA дебютировали на первом сборнике "Metal Massacre" (на котором они были названы METTALLICA), и записи участвовал тогдашний состав METALLICA: James Hetfield на вокале, Dave Mustaine на гитаре, Ron McGovney на басу и Ulrich на барабанах. Группа исполняла в основном каверы, билет стоил 15, а на концерт прищли 75 человек.

В сет-лист METALLICA входили только две оригинальные песни — "Hit The Lights" и "Jump In The Fire", а остальными композициями были кавер-версии SAVAGE "Let It Loose", BLITZKRIEG "Blitzkrieg", SWEET SAVAGE "Killing Time" и четыре трека DIAMOND HEAD. Во время концерта Hetfield ещё не начал играть на ритм-гитаре во время пения, и все гитарные партии исполнял Mustaine.

Сет-лист выступления:

01. Hit The Lights (Hetfield, Ulrich)
02. Blitzkrieg (BLITZKRIEG cover)
03. Helpless (DIAMOND HEAD cover)
04. Jump In The Fire (Hetfield, Ulrich, Mustaine)
05. Let It Loose (SAVAGE cover)
06. Sucking My Love (DIAMOND HEAD cover)
07. Am I Evil? (DIAMOND HEAD cover)
08. The Prince (DIAMOND HEAD cover)
09. Killing Time (SWEET SAVAGE cover)

Ulrich написал в Instagram:

«37 лет назад, 14 марта 82 года, TALLICA отыграли первое живое шоу на совместном мероприятии с Radio City в Анахайме, штат Калифорния.

Как видно из заметок в моём дневнике, это был мой первый концерт, и я "очень нервничал"(!) Кроме того, вы, наблюдатели с орлиными глазами, можете заметить, что на первом концерте было не так уж много оригиналов TALLICA, но есть почти все каверы NWOBHM, большинство из которых в конечном итоге были записаны позже, — их можно обнаружить обнаружены на различных релизах "Garage"…

Публикую ради вашего удовольствия фотографию датского барабанщика в конце 1982-го, который всё ещё играет на первой установке Camco (нет фотографий с первого концерта), флаера OG, сет-листа, написанного моей рукой, и страницы из моего дневника с описанием выходок на концерте!

Happy Live Debut Anniversary! Кто бы мог подумать...»

Hetfield в интервью британскому журналу Kerrang! рассказал о первом шоу METALLICA:

«Первый концерт был в Radio City, и я просто пел. Там было много людей, может быть, 200, потому что у нас были все мои школьные друзья и все приятели Lars'а, Ron'а и Dave'а. Я очень нервничал и было немного некомфортно без гитары, а затем во время первой песни Dave порвал струну. Казалось, ему понадобилась целая вечность, чтобы заменить её, и я стоял там, смущаясь. Мы были очень разочарованы. Но такого большого количества людей во время следующих выступлений, как в тот первый раз, не было».

В этом составе группа записала несколько демо, в том числе легендарные "No Life 'Til Leather" и "Power Metal". McGovney был заменён Cliff'ом Burton'ом в конце 1982 года, а Mustaine был уволен в апреле 1983 года, прежде чем его заменил гитарист EXODUS Kirk Hammett.



LARS ULRICH Looks Back On METALLICA

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37 years ago today, March 14 вЂ™82, the вЂTallica played our first live show ever at a joint called Radio City in Anaheim, California. As you can tell from the notes in my diary, it was my first gig ever and I was вЂњvery nervous.вЂќ(!) Additionally, you eagle-eyed observers may notice that thereвЂ™s not a lot of вЂTallica originals being performed here at the first outing, but almost all NWOBHM covers, most of which ended up being recorded later along the way and showing up on various Garage releasesвЂ¦ Here for your viewing pleasure is a picture of your Danish drummer from later in вЂ™82 still playing my first Camco kit (there are no pictures that exist from the first gig), the OG flyer, the setlist in my handwriting and a page from my diary describing the antics of the evening! Happy Live Debut Anniversary! Who wouldвЂ™ve thought....? #wanna #tbt ? by @umlaut A post shared by Lars Ulrich (@larsulrich) on Mar 14, 2019 at 10:17pm PDT



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