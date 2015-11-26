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Metallica

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Барабанщик METALLICA — о том, что слушал на карантине



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В рамках недавнего разговора с Rolling Stone барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на серию вопросов на тему «Каким был для тебя 2020-й?»

Какой из старых альбомов ты слушал в этом году:

«ALICE IN CHAINS "Dirt". Он такой вдохновляющий. Я полагаю, что просто невероятно, насколько прозрачны и мужественны тексты песен и насколько это цельная работа. Для меня альбом звучит так же ясно, прозрачно, честно и смело, как и раньше. Раньше я просто слушал музыку и риффы, а теперь, слыша вокал, тексты и темы, лишний раз понимаю, какая это невероятная запись. Просто она до сих пор звучит так современно. Буквально так, как будто могла быть сделана на прошлой неделе».

Что касается альбома, который он слушал больше всех в 2020 году, он ответил:

«Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE. С моей точки зрения, нет ничего более привлекательного, чем RAGE AGAINST THE MACHINE. Музыка, темы, тексты, подача — всё кажется настолько актуальным и уместным для повседневного помешательства, которое проявляется всякий раз, когда вы разблокируете своё устройство. Я думаю, что это идеальный саундтрек к 2020 году».

METALLICA



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