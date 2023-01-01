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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Metallica

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|||| 20 май 2023

Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым»



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В рамках недавней беседы с "Rock City" Lars Ulrich рассказал о музыкальной эволюции группы в контексте нового альбома "72 Seasons":

«Я считаю, что внутри METALLICA всегда было желание продолжать исследовать, двигаться вперёд и пробовать разные направления. Это путешествие длится уже 40 лет. В разное время на этом пути было больше перевёрнутых камней, больше исследований и больше любопытства, а в другое время мы держали всё под контролем. Были времена, когда мы убегали от прошлого. Бывало, что мы делали прямо противоположное или отличное от того, чем был предыдущий альбом. Так что в разное время на протяжении 40 с лишним лет это путешествие зигзагами впадало в разные крайности, но мы всегда старались не делать ничего другого, кроме того, что было в наших сердцах, наших умах, наших душах и лучших из наших побуждений в то время, то есть создавать лучшую музыку, которая отражает настроение и эмоции того времени. Временами, как я уже сказал, мы могли зайти слишком далеко; иногда мы могли зайти недостаточно далеко. Но мы никогда не чувствовали обязательств перед прошлым. Нас вдохновляло прошлое, но мы всегда хотели идти вперёд. И я считаю, что этот альбом — часть этого процесса, и я очень горжусь им в этом плане.

Я могу говорить об этом каждый раз, когда выходит новая пластинка. Я не знаю, какими будут мои отношения с "72 Seasons" через год или через два, или через пять, или через 10 лет, но я знаю, что в данный момент я чувствую себя очень хорошо. Эта пластинка со мной уже, наверное, около шести месяцев, и когда я слушаю её, она звучит и ощущается очень хорошо, я очень горжусь ей, я очень счастлив и с нетерпением жду возможности поделиться ею с миром в полном объёме!»




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