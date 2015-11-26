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Барабанщик METALLICA : «В своей модели мы ориентируемся на GRATEFUL DEAD»



В рамках беседы с CNBC Evolve Summit барабанщик METALLICA Lars Ulrich ответил на вопрос, дал ли коронакризис возможность для большего контроля и лучшего взаимодействия с поклонниками:



«Я думаю, что есть два способа ответить на этот вопрос. Что касается METALLICA, у нас есть свой собственный звукозаписывающий лейбл. Мы в основном стараемся контролировать все различные элементы нашего маленького пузырька и нашей маленькой экосистемы. У нас есть сделка с Universal на изготовление и распространение альбомов в Европе, но мы стараемся максимизировать и делать лучшее, что можем, во всех различных частях мира. И поэтому мы любим контролировать весь процесс. Мы финансово независимы.



Мы как бы моделируем наше существование в некоторой степени, на основе того, как это было у GRATEFUL DEAD, которые действительно считали себя живущими вне мейнстрима и просто [функционировали] в своем собственном мире. И это было нашей мечтой — быть просто независимыми, автономными, уметь создавать музыку, никому не быть должными и просто оставаться независимыми во всех смыслах этого слова.



Так что когда вы спрашиваете о том, кто всё контролирует, нам нравится думать в нашем пузыре, что мы всё держим под контролем, но безусловно нам также очень повезло в том, что мы можем направить успех, за который мы так благодарны, в область финансовой независимости».



Lars также заметил, что теперь каждый может выпускать музыку самостоятельно, что дало некоторым артистам больше контроля и прозрачности в их творчестве, но также привело и к перенасыщению рынка:



«Очевидно, что технологические и медийные компании имеют невероятный контроль. Для меня всё сводится к контексту разговора. Итак, когда вы говорите о контроле, что он на самом деле означает, какие цели и мотивы у вас есть?



Это невероятно, что в 2020 году, если мы с тобой захотим записать альбом вместе, мы сможем записать его благодаря чудесному Zoom, через несколько недель мы сможем выложить его на YouTube, мы сможем выложить его на SoundCloud, мы, вероятно, сможем выложить его на Spotify, если мы действительно этого захотим. Так что у нас есть независимость и возможность быть гораздо большими творцами своей собственной судьбы. В то же время 20, 30, 40, 50 лет назад звукозаписывающие компании могли профинансировать твой альбом, они могли поддержать его, они могли продвигать его, они могли его рекламировать, и они могли сделать каждую вещь выделяющейся таким образом, чтобы она появилась в поле зрения людей.



Так что если бы мы с тобой сделали запись вместе, есть большая вероятность, что о ней мало бы кто услышал. Но в эпоху звукозаписывающих компаний они могли бы продвигать его, платить за видео на MTV и заниматься рекламной деятельностью и т. п.



Хорошая новость в том, что эти носители доступны гораздо большему количеству людей. Плохая новость в том, что нет ничего, что на самом деле бы выделялось, потому что стало гораздо больше контента. И в этом кроется обоюдоострость. На какой ты стороне? Ты за полную независимость и самостоятельность как творческой личности? Потому что у звукозаписывающих компаний, очевидно, была функция, которая заключалась в том, что они могли выводить ваши творения в поле зрения большого количества людей».













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