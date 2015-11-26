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Билеты на осенний концерт METALLICA с симфоническим оркестром были распроданы за несколько секунд



По данным Ticket News, предстоящий концерт METALLICA с сан-францисским симфоническим оркестром, который состоится осенью, занял первое место в списке самых продаваемых событий согласно данным продаж Ticket Club.



Единоразовое мероприятие, которое намечено на 6 сентября, позволит METALLICA впервые за два десятилетия объединить усилия с оркестром для открытия новой арены Chase Center в Сан-Франциско. METALLICA и San Francisco Symphony в последний раз играли вместе в 1999 году на концерте, который был записан и снят для альбома "S&M" и DVD.



Классические музыканты и рокеры будут первыми, кто выступит на новой арене, рассчитанной на 18 064 места, которая станет домом для команды NBA Golden State Warriors осенью.



Во вторник (19 марта) поклонники METALLICA начали строчить гневные посты в Twitter, чтобы выразить своё возмущение после того, как предварительная продажа шоу «S&M²» закончилась в течение нескольких секунд из-за того, что боты смели все доступные билеты.



Членам фэн-клуба METALLICA должна была быть предоставлена возможность купить билеты на несколько дней раньше, но, как сообщается, билеты начали появляться на StubHub мгновенно, прежде чем фанаты успели посмотреть их предпродажную возможность.



Поклонники сообщили, что зарегистрировались ровно в 9:00 утра по тихоокеанскому времени и не смогли купить ни одного билета, а билеты поступили в продажу в StubHub через посредников по ценам от 300 до 16 000 долларов за один билет.



Оригинальные концерты "S&M" прошли под руководством покойного Майкла Кеймена весной 1999 года в Berkeley Community Theatre. Концерт "S&M²" будет включать живое исполнение этих аранжировок — впервые за прошедшие 20 лет, а также первое в истории исполнение METALLICA и San Francisco Symphony песен, написанных и выпущенных после оригинального "S&M", с новыми оркестровыми партиями Брюса Кафлина.















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