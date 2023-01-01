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*RUSH соболезнуют евреям 74
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 28
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 28
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Metallica

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18 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 окт 2023 : 		 IRON HORSE исполняют METALLICA

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11 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мне кажется, что хард-рок в большей степени является частью субкультуры и находится вне мейнстрима»

10 окт 2023 : 		 Гитарист METALLICA дал петуха

9 окт 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Мы всегда следуем своим собственным курсом»

6 окт 2023 : 		 Цветные винилы от METALLICA

4 окт 2023 : 		 Фронтмен METALLICA о причине травли басиста

28 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом видео GOODNIGHT, TEXAS

27 сен 2023 : 		 Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей сущности»

25 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 сен 2023 : 		 KIRK HAMMETT в новом треке GOODNIGHT, TEXAS

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 сен 2023 : 		 Новый сингл METALLICA

16 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2023 : 		 Новое видео METALLICA

13 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 сен 2023 : 		 Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни на концерте

9 сен 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:

01. Whiplash
02. Creeping Death
03. For Whom The Bell Tolls
04. Enter Sandman
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone?
07. Fade To Black
08. Fuel
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Hardwired
14. Seek & Destroy
15. One
16. Master Of Puppets




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