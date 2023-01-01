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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Power Trip, доступно для просмотра ниже:



01. Whiplash

02. Creeping Death

03. For Whom The Bell Tolls

04. Enter Sandman

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone?

07. Fade To Black

08. Fuel

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Seek & Destroy

15. One

16. Master Of Puppets 09. Orion10. Nothing Else Matters11. Sad But True12. The Day That Never Comes13. Hardwired14. Seek & Destroy15. One16. Master Of Puppets







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