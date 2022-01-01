11 июл 2022



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest Ofpen Air 2022, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Wherever I May Roam

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy



Encore:

Damage, Inc.

One

Master of Puppets http://www.metallica.com







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