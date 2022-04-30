30 апр 2022



Гитарист METALLICA назвал себя фанатом JETHRO TULL



METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металл-исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Фанаты — и даже некоторые слушатели — были справедливо возмущены, хотя звукозаписывающая компания JETHRO TULL попыталась смягчить это событие, разместив рекламу в Billboard, которая гласила: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».



В новом интервью журналу Goldmine гитарист METALLICA Kirk Hammett заявил, что до недавнего времени не особо обращал внимание на JETHRO TULL и их музыку:



«Я по-настоящему увлёкся прогом около пяти лет назад. Раньше я не слушал прог. А потом случайно услышал альбом JETHRO TULL "Stand Up" и сказал: "Вау!" Я никогда не обращал особого внимания на JETHRO TULL. И это не помогло нам выиграть в 1989 году в борьбе за Грэмми [смеётся]. Но я не любил JETHRO TULL не из-за этого, поверьте мне. Я просто не дорос до этого. Иногда ты просто не успеваешь сделать что-то определённое. В итоге я прослушал весь их каталог и теперь я настоящий фанат JETHRO TULL».







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