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Metallica

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|||| 30 апр 2022

Гитарист METALLICA назвал себя фанатом JETHRO TULL



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METALLICA была номинирована на самую первую премию «Грэмми» в категории «Хард-рок/металл-исполнение» в 1989 году, но, как известно, проиграла группе JETHRO TULL. Фанаты — и даже некоторые слушатели — были справедливо возмущены, хотя звукозаписывающая компания JETHRO TULL попыталась смягчить это событие, разместив рекламу в Billboard, которая гласила: «Флейта — это тяжёлый, металлический инструмент».

В новом интервью журналу Goldmine гитарист METALLICA Kirk Hammett заявил, что до недавнего времени не особо обращал внимание на JETHRO TULL и их музыку:

«Я по-настоящему увлёкся прогом около пяти лет назад. Раньше я не слушал прог. А потом случайно услышал альбом JETHRO TULL "Stand Up" и сказал: "Вау!" Я никогда не обращал особого внимания на JETHRO TULL. И это не помогло нам выиграть в 1989 году в борьбе за Грэмми [смеётся]. Но я не любил JETHRO TULL не из-за этого, поверьте мне. Я просто не дорос до этого. Иногда ты просто не успеваешь сделать что-то определённое. В итоге я прослушал весь их каталог и теперь я настоящий фанат JETHRO TULL».




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30 апр 2022
o
ody9000
Что-то у меня не хорошие предчувствие по поводу Кирка и его будущего в Метле. И альбом дали выпустить и телеги подозрительные иногда толкает. Не знаю, будет у нас концерт Метлы вот летом надо будет сходить обязательно хоть раз.

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