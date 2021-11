сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках фестиваля Welcome To Rockville 12 ноября, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Whiplash

Ride the Lightning

Harvester of Sorrow

Cyanide

The Memory Remains

One

Frantic

Moth Into Flame

No Leaf Clover

For Whom the Bell Tolls

Whiskey in the Jar ([traditional] cover)

Fade to Black

Master of Puppets



Encore:



Fight Fire With Fire

Fuel

Seek & Destroy













