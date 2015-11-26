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Басист METALLICA — о юбилейных концертах



Robert Trujillo в рамках недавней беседы обсудил прошедшие на днях юбилейные концерты METALLICA:



«Есть кое-что очень любопытное, о чём мало кто знал. Мы с фронтменом METALLICA James'ом Hetfield'ом на самом деле перед шоу, за пару часов до него поднялись на трибуны и посмотрели весь фильм, который был переходным к песням вечера. Так что мы посмотрели все материалы фильма — это было около получаса — и мы были настолько взволнованы увиденным, что когда мы вышли на сцену перед шоу, я думаю, появилось определённое чувство уверенности и некоторой правильной расслабленности. Обычно я обмениваюсь энергией с фанатами, находящимися позади меня на сцене, мы бьёмся кулачками и всё такое, я получаю их энергию, и мы уже на одной волне со зрителями. Это похоже на спортивные соревнования: ты готовишься к выходу на площадку, готовишься к выходу на поле, так что ты нервничаешь, но это хорошая нервозность. И то, что мы видели переходы на плёнке и знали, что будем чествовать, было очень, очень круто, это очень помогло нам с James'ом. Мы немного обсудили то, что увидели: "О, это и правда круто". Потому что ты видишь, как всё было собрано воедино, как хорошо отредактировано, и процесс, и праздничный аспект этого был очень, очень крутым. Теперь ты взволнован, теперь ты такой: "Да! Давайте сделаем это". Я думаю, это нам очень помогло. А потом, когда мы поднялись на сцену, мы были уверены, что, по крайней мере, отлично проведём время».



По признанию Robert'а, одной из самых «сложных» частей мероприятия был «звук». Он объяснил:



«По крайней мере, с того места, где мы находимся на сцене, вы попадаете в определённые карманы, например, на внешние края сцены, некоторые из этих микрофонов в углу, звук прыгает вокруг, так что если вы собираетесь исполнить бэк-партию, вы не очень хорошо слышите свой голос. Так что это было немного странно. Времени на поиски "сладких мест" нет, так что приходится смириться с этим и просто делать всё, что в твоих силах, и стараться отлично провести время. И мы это сделали».







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